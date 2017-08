Facebook mostra i ricordi annuali e stagionali

Luca Colantuoni,

Una delle funzionalità più popolari tra gli utenti è Accadde oggi (On This Day in inglese), in quanto permette di rivivere ricordi del passato (post, avvenimenti importanti e nuove amicizie) pubblicati sul News Feed di Facebook. L’azienda di Menlo Park ha annunciato due nuove modalità che consentono di condividere momenti piacevoli (e non) con amici, parenti e colleghi di lavoro. Altre due funzionalità riguardano il raggiungimento di determinati traguardi. Infine è stata semplificata la gestione dell’originaria Accadde oggi.

Il social network pesca nel suo sconfinato archivio per mostrare ciò che è accaduto in un giorno specifico degli anni passati. Molti utenti però hanno una “vita social” molto attiva, quindi pubblicano post e foto a cadenza quasi giornaliera. Facebook ha quindi aggiunto la possibilità di rivivere ricordi che coprono un intervallo di tempo maggiore. Nelle prossime ore verranno notificate raccolte di ricordi su base mensile e stagionale che, ad esempio, raggruppano le immagini pubblicate ad agosto durante le vacanze o in generale durante l’estate. Come sempre, solo l’utente vedrà i ricordi e può decidere se renderli pubblici.

Altre due novità riguardano invece le interazioni con gli amici. In questo caso si tratta di messaggi celebrativi, con i quali Facebook si congratula con gli utenti per aver raggiunto un certo numero di amicizie o un determinato numero di like per un post. Questo tipo di messaggi sono tuttavia privati, quindi per il momento non è possibile vantarsi con gli amici, ma in futuro potranno essere condivisi.

Facebook ha infine apportato alcuni aggiornamenti alla funzionalità Accadde oggi, semplificando l’accesso ai controlli e alle impostazioni. L’azienda ha migliorato i filtri per evitare la visualizzazione di ricordi spiacevoli e aggiunto le opzioni per bloccare i ricordi di particolari date o che coinvolgono determinate persone.