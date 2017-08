FIFA 18 per Switch: 1080p e 60 fps con il dock

Cristiano Ghidotti,

FIFA 18 sarà l’unica simulazione calcistica a fare il suo debutto in questa stagione su Nintendo Switch. Konami, infatti, dopo aver valutato l’ipotesi di sviluppare una versione di Pro Evolution Soccer 2018 ottimizzata per la console ibrida, ha preferito accantonare il progetto per riprenderlo eventualmente il prossimo anno.

Il game producer di FIFA 18 è tornato sull’argomento in occasione della Gamescom 2017 in scena a Colonia, svelando qualche nuova interessante informazione sul titolo. È dunque ufficiale che la simulazione calcistica di EA Sports girerà a risoluzione 1080p (Full HD, 1920×720) quando la piattaforma sarà inserita nel dock collegato al televisore, mentre in mobilità la definizione verrà abbassata a 720p (HD, 1280×720 pixel). In entrambi i casi sarà possibile contare su un framerate saldamente ancorato a 60 fps, così da assicurare una notevole fluidità durante le fasi di gameplay. Ecco le sue parole.

Abbiamo impiegato molto tempo per capire la natura della console. Con il dock, come potete vedere qui, viene eseguito in formato 1080p a 60 frame al secondo. Quando la si scollega e si gioca in modalità portatile è a 720p.

Il debutto di FIFA 18 (In offerta su Amazon a 59 euro) è fissato per il 29 novembre, su PC e console. Ieri si è parlato di un’indiscrezione alquanto interessante, ma al momento non confermata (né smentita) dalla software house: un breve filmato sembra mostrare il calcio di strada. Subito si è pensato a un possibile ritorno di FIFA Street, magari come modalità aggiuntiva, un po’ come avvenuto nell’ormai lontano passato con le sfide indoor dell’indimenticabile FIFA 97. Più probabile, però, che si tratti di una fase della carriera di Alex Hunter nella modalità denominata Il Viaggio, introdotta lo scorso anno con successo e riproposta anche in questa nuova uscita della serie.