FIFA 18: prime recensioni e colonna sonora

Cristiano Ghidotti,

Ufficialmente, l’uscita è fissata per il 29 settembre, ma FIFA 18 è già da qualche giorno nelle mani di chi ha effettuato la sottoscrizione all’abbonamento Origin Access di Electronic Arts. È dunque tempo di dare uno sguardo alle prime recensioni della simulazione calcistica pubblicate dalla stampa specializzata, per capire quale sarà il titolo a dominare questo segmento di mercato particolarmente amato nel nostro paese, dove la concorrenza è rappresentata da Konami con il suo PES 2018.

Il sito GameSpot chiude la propria analisi assegnando un 7/10 e mettendo in evidenza la sontuosa presentazione dei match, il lavoro effettuato dalla software house sull’atmosfera degli stadi e le numerose modalità come punti di forza, identificando invece nei movimenti degli atleti e nel comportamento del pallone gli aspetti che talvolta lasciano a desiderare. Più generoso Game Informer, con il suo 8,75/10, che sottolinea come Il Viaggio di Alex Hunter costituisca un reale valore aggiunto per la produzione, mentre dal punto di vista del gameplay capita di assistere a dinamiche prevedibili delle quali non beneficia il realismo. La carrellata si conclude con l’aggregatore Meta Critic, che raccogliendo i pareri di una trentina di siti Web attribuisce un 84/100 a FIFA 18.

La nuova simulazione calcistica di casa EA Sports è disponibile per PC e console (In offerta su Amazon a 59 euro): c’è anche la versione per Nintendo Switch, ottimizzata dal team di sviluppo in modo da sfruttare il particolare sistema di controllo ibrido della piattaforma. Per chi lo desidera, la demo è in download gratuito già da qualche giorno e consente di scendere in campo per testarne le caratteristiche. Nell’occasione è stata pubblicata su Spotify la colonna sonora del titolo, composta da ben 41 brani, da ascoltare in streaming: sono presenti canzoni di artisti come Lorde, alt-J, The War On Drugs, The National, Portugal. The Man, The xx e molti altri ancora. Eccola di seguito.