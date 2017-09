Da Huawei la soluzione Cloud Storage per il mobile

Cristiano Ghidotti,

La gestione dei file in ambito mobile può a volte costituire un grattacapo: il rischio è quello di accumulare fotografie, video e documenti nella memoria interna dei dispositivi, esponendosi così al rischio di perderli nel caso di un imprevisto. Il servizio Huawei Mobile Cloud proposto dal produttore ai suoi clienti risolve il problema alla radice, fornendo lo storage dei contenuti su piattaforma cloud, così da potervi accedere in qualsiasi momento, anche da altri dispositivi, in modo rapido e affidabile, all’indirizzo cloud.huawei.com oppure dall’applicazione Gallery.

L’Italia è tra i primi paesi a ricevere il supporto completo per il servizio fin dal momento del lancio, insieme a Germania, Francia, Spagna, Regno Unito, Paesi Bassi, Finlandia e Polonia. Per poterne fruire, gli utenti riceveranno un aggiornamento sul proprio smartphone: quello per P10 e P10 Plus è già in fase di rollout, così come l’update destinato a P10 Lite. Nei prssimi giorni arriverà poi quello per Nova 2.

Queste le parole di Walter Ji, presidente del Western Europe Consumer Business di Huawei, che sottolinea come lo storage e la gestione dei file avvenga interamente all’interno dei confini europei e garantendo il massimo livello possibile di sicurezza in termini di tutela della privacy, come assicura l’ottenimento della certificazione CSA Star (ISO / IEC 27001).

Il lancio di Huawei Mobile Cloud sottolinea il nostro impegno come azienda per creare un’esperienza mobile più comoda per i nostri utenti, assicurandoli che il backup e il ripristino

dei loro dati avvenga in maniera semplice e allo stesso tempo sicura. Tutti i file e le foto rimangono all’interno dei server nell’Unione Europea e abbiamo squadre locali di esperti in

materia legale, di sicurezza e di privacy nell’UE, per offrire agli utenti la massima tranquillità.

Gli iscritti a Huawei Mobile Cloud hanno fin da subito a disposizione 5 GB di spazio gratuito per iniziare a salvare e sincronizzare i propri dati.