iPhone 8: utenti segnalano distacco del display

Marco Grigis,

I nuovi iPhone 8 e iPhone 8 Plus sono giunti, ormai da una settimana, nelle mani dei consumatori. E nonostante la generale soddisfazione per i dispositivi, così come confermato da Tim Cook qualche giorno fa, alcuni utenti si sarebbero imbattuti in problematiche varie. Dopo le questioni relative all’audio durante le chiamate, di cui Apple fornirà a breve un aggiornamento, giunge notizia del distacco del pannello frontale. Al momento, i casi sarebbero decisamente ridotti e le cause non sono ben note: due gli esemplari coinvolti, uno a Taiwan e l’altro in Giappone.

La notizia ha generato un certo clamore sui social network, nonostante si tratti due singoli casi a fronte di migliaia dispositivi venduti. Il primo riguarda un acquirente di Taiwan che, dopo aver collegato il proprio iPhone 8 Plus al connettore Lightning per il caricamento, ha visto il pannello frontale staccarsi dalla scocca. Il secondo caso, avvenuto quest’ultimo in Giappone, riguarderebbe un iPhone 8 rinvenuto nelle medesime condizioni all’interno della confezione.

Per quanto riguarda l’iPhone 8 Plus di Taiwan, si tratta di uno smartphone in versione oro rosa da 64 GB, acquistato 5 giorni fa da un’acquirente locale. Durante un normale ciclo di carica, il collante ai bordi del display si sarebbe staccato, liberando parte del pannello dalla sua scocca. Sebbene Apple al momento non abbia motivato il danneggiamento, poiché condurrà estensivi test sul device, secondo i social network la problematica potrebbe essere dovuta al calore generato proprio in fase di ricarica. La versione giapponese, così come già accennato, è invece giunta in simile condizioni già nella confezione, quindi difficile ipotizzare cosa possa aver influito sul guasto.

A oggi, non si segnalano altri episodi analoghi rispetto a questa coppia riportata, quindi è probabile che il difetto coinvolga un numero molto limitato di smartphone. Apple, come già ricordato, è al lavoro per analizzare i due dispositivi coinvolti dallo spiacevole incidente, ovviamente sostituiti agli acquirenti in questione.