Mercato smartphone, Samsung perde il primo posto?

Luca Colantuoni,

Samsung potrebbe perdere la leadership del mercato smartphone nel quarto trimestre 2017. Secondo le stime di TrendForce, il produttore coreano verrà superato da Apple. La società di analisi ha considerato però il volume di produzione, quindi le previsioni dovrebbero essere differenti da quelle di altre aziende che invece considerano il numero di dispositivi consegnati o venduti.

In basi ai calcoli di TrendForce, nel quarto trimestre 2017 verranno prodotti circa 425 milioni di smartphone (+6,3% rispetto allo stesso periodo del 2016), quindi il numero totale per l’intero anno raggiungerà 1,46 miliardi di unità. Grazie al suo ampio catalogo e alla vasta rete di vendita in tutto il mondo, Samsung ha sempre occupato la prima posizione. Nel terzo trimestre la produzione complessiva è aumentata in seguito all’annuncio del Galaxy Note 8 e al successo degli altri modelli di fascia media, raggiungendo le 81 milioni di unità e un market share del 21,1%.

La società di analisi prevede tuttavia una diminuzione della produzione nel quarto trimestre (77 milioni), dovuta alla forte domanda per i nuovi iPhone. L’impatto degli iPhone 8 e 8 Plus sulla produzione è stato minimo (solo +3%) nel terzo trimestre, ma grazie al successo dell’iPhone X l’azienda di Cupertino raggiungerà 81 milioni di unità. Apple avrà quindi una quota di mercato del 19,1% e scavalcherà Samsung (18,2%) al primo posto.

I restanti quattro posti della classifica sono occupati da produttori cinesi: Huawei, Oppo, Xiaomi e Vivo. Huawei è ovviamente il migliore del gruppo, in quanto possiede una rete di distribuzione internazionale, mentre gli altri vendono i dispositivi soprattutto sul mercato locale. Secondo le stime di TrendForce, Huawei produrrà 45 milioni di smartphone nel quarto trimestre, la maggior parte dei quali saranno modelli di fascia alta, come P10 e Mate 10.