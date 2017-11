Animal Crossing: Pocket Camp già su iOS e Android

Floriana Giambarresi,

Con un giorno in anticipo rispetto alla data preannunciata da Nintendo, Animal Crossing: Pocket Camp è ora disponibile per il download su smartphone e tablet con cuore iOS e Android. L’attesa iterazione mobile della nota saga Nintendo può essere scaricata gratuitamente, con supporto per gli acquisti in-app dedicati a chi volesse fruire di funzionalità e opzioni extra.

Per scaricare il titolo è sufficiente aprire Google Play Store o App Store, cercare Animal Crossing: Pocket Camp e avviare il download del file, che ha un peso di circa 53 MB. Per via della popolarità della serie e probabilmente a causa del rilascio anticipato su iOS e Android, possono esservi in queste ore alcuni problemi di connettività, forse dovuti ai server in sovraccarico. Il videogioco è disponibile in lingua italiana ed è assicurata la compatibilità con iPhone, iPad e iPod touch con almeno iOS 10 a bordo e con tutti gli smartphone e tablet equipaggiati con Android 5.0 o versioni superiori.

Annunciato solamente lo scorso mese durante un Nintendo Direct, Pocket Camp va ad affiancarsi ad altri giochi della compagnia nipponica disponibili sul mercato mobile come Super Mario Run o Fire Emblem Heroes, a testimonianza di come Nintendo abbia deciso di investire appieno su smartphone e tablet e di come anzi sia molto interessata a questo universo. Sugli store per dispositivi mobile di Apple e Google è possibile leggere la descrizione ufficiale del titolo, che recita:

Ciao! Questo è Animal Crossing Pocket Camp! Lasciati alle spalle la vita di tutti i giorni e goditi la rilassante atmosfera di un campeggio con tanti personaggi in mezzo alla natura. Al tuo arrivo a destinazione ti verrà affidata la gestione del campeggio! Non temere, si tratta di un incarico semplice. Non devi fare altro che scegliere gli arredi, la tenda o le aree ricreative che preferisci, collocarle nel tuo campeggio e invitare dei personaggi per portare tanta allegria! In Animal Crossing: Pocket Camp ogni giorno c’è qualcosa di nuovo! Divertiti a personalizzare il tuo camper, visitare i campeggi degli amici o esplorare le varie località per incontrare nuovi personaggi.

Ambientato in un campeggio, il primo Animal Crossing per smartphone e tablet offre ai giocatori una esperienza di gioco piuttosto simile a quella proposta dagli altri titoli della serie. È infatti possibile arredare e decorare la propria abitazione, che in questo caso è un camper, gestire le attività del villaggio e portare a termine le varie missioni, interagire con gli altri personaggi e intrattenersi anche con gli amici che stanno giocando allo stesso gioco online, visitando i loro campeggi. Le microtransazioni offrono la possibilità di spendere denaro vero per acquistare oggetti extra e ottenere altre funzionalità.