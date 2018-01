Nike PG-2: scarpe da basket a marchio PlayStation

Cristiano Ghidotti,

Presentate a Cleveland in occasione di un evento andato in scena nel fine settimana, le nuove Nike PG-2 non sono scarpe da basket come tutte le altre. Per capirlo basta un semplice sguardo: sono caratterizzate da un look che rende omaggio al brand PlayStation, con il logo inserito nella linguetta (da illuminare premendo un pulsante nascosto all’interno) e un sistema che trasmette al motore una vibrazione simile a quella del sistema DualShock (la batteria non dev’essere ricaricata).

Gli occhielli nei quali far passare le stringhe hanno i colori dei pulsanti presenti sui joypad PS e la soletta mostra un tema realizzato per l’occasione da Sony, chiamato Galaxy, che richiama alla mente i wallpaper delle console. La sigla, PG-2, fa riferimento al nome e al cognome di Paul George, cestista americano in forza agli Oklahoma City Thunder nel campionato NBA, grande appassionato di gaming. Non è tutto: sul retro della scarpa destra è presente un codice da sfruttare per bloccare un tema dinamico sulla PlayStation 4 oltre a un’altra sorpresa che al momento non è ancora stata svelata.

La progettazione è stata affidata al designer Tony Hardman, che ha avuto il compito di trovare il giusto equilibrio tra look e performance. All’interno si trova un cuscinetto con tecnologia Zoom Air che combina aria pressurizzata e fibre per ammortizzare il peso agevolando lo slancio durante il movimento. È possibile vedere le Nike PG-2 indossate da Paul George nella gara NBA tra gli Oklahoma City Thunder e i Cleveland Cavaliers. Chi desidera acquistarle dovrà invece attendere fino al 10 febbraio, quando verranno messe in vendita al prezzo di 110, in edizione limitata.