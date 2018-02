SpaceX, luce verde per il lancio del Falcon Heavy

Filippo Vendrame,

Mancano poche ore al lancio del Falcon Heavy da parte di SpaceX ed Elon Musk continua a snocciolare ulteriori dettagli su questo appuntamento storico per la sua azienda spaziale. Il CEO di SpaceX ha condiviso, attraverso Twitter, un’animazione che spiega nei dettagli come dovrebbe svolgersi il lancio se tutto andrà per il meglio. L’animazione è una sorta di versione aggiornata del video sul funzionamento del Falcon Heavy che la società rilasciò circa due anni fa.

La novità maggiore, però, è la presenza della Tesla Roadster che, come noto, sarà utilizzata come carico utile per il lancio inaugurale. Nel filmato si può vedere tutta la sequenza del lancio, compresi i distacchi dei tre booster principali ed il loro ritorno a terra. Ma l’aspetto più interessante è proprio la parte che riguarda la Tesla Roadster che, una volta in orbita, sarà sganciata e lanciata in direzione del pianeta Marte, dove, forse, riuscirà ad arrivare indenne dopo un lunghissimo viaggio. A bordo della Tesla Roadster sarà posizionato un manichino con indosso una tuta spaziale. Ovviamente, l’animazione mostra quello che accadrà se tutto andrà per il meglio. Trattandosi del volo inaugurale del Falcon Heavy, molte cose potrebbero andare storte. Tuttavia, se tutto andrà per il meglio, per SpaceX si aprirebbero nuove ed interessanti opportunità per il futuro visto che questo nuovo razzo permetterà di portare in orbita carichi più pesanti.

Elon Musk, prudenzialmente, continua a mettere le mani avanti spiegando tutte le problematiche di questo volo. La sua più grande preoccupazione, per esempio, è come si comporteranno i tre booster uno accanto all’altro. Se il lancio andrà bene, un secondo volo di prova sarà effettuato tra circa 6 mesi.

La Tesla Roadster, inoltre, sarà dotata di tre telecamere per registrare immagini spettacolari del lancio se non ci saranno intoppi.

Non rimane, dunque, che attendere ancora poche ore per scoprire se il lancio del Falcon Heavy sarà uno spettacolo come SpaceX si attende o se si verificherà qualche intoppo che pregiudicherà il successo della missione.