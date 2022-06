Cos'è lo slicing di rete e perché è così importante per il 5G?

OPPO sta conducendo attività di ricerca e sviluppo nel settore dello slicing di rete 5G insieme a operatori di rete e ad altri partner già da diversi anni. In precedenza, OPPO ha collaborato con Vodafone ed Ericsson per costruire la prima rete 5G SA nel Regno Unito presso l’Università di Coventry e ha dato il proprio contributo a China Mobile per completare i test e la verifica dei dispositivi slicing 5G. In futuro, OPPO continuerà a collaborare con partner globali per promuovere l’applicazione e l’implementazione del 5G Enterprise Network Slicing, garantendo connessioni 5G più sicure, affidabili e flessibili ai partner commerciali e agli utenti finali.

Che cos’è lo slicing di rete?

Il 5G consente l’innovazione di nuovi modelli di business in tutti i settori, e in quest’ottica lo slicing della rete svolgerà un ruolo importantissimo. Esso, infatti, consentirà ai fornitori di offrire servizi innovativi per entrare in nuovi mercati ed espandere la propria attività già oggi. Lo slicing di rete è la migliore risposta degli operatori su come costruire e gestire una rete, che soddisfi e superi i requisiti emergenti di un’ampia gamma di utenti. Il modo per ottenere una rete affettata è trasformarla in un insieme di reti logiche su un’infrastruttura condivisa. Ogni rete logica è progettata per servire uno scopo aziendale definito e comprende tutte le risorse di rete richieste, configurate e connesse end-to-end.

Suddividendo una rete fisica in più reti virtuali end-to-end, lo slicing di rete 5G può fornire risorse di rete indipendenti e personalizzate in base a esigenze e casi d’uso specifici, liberando un maggior numero di risorse 5G per fornire reti più flessibili ed efficaci. Ora, le aziende coinvolte intensificheranno gli sforzi per finalizzare i dettagli dell’ecosistema, dei dispositivi e della rete in vista della distribuzione commerciale.

Il Network Slicing 5G consente di creare “spicchi” di rete virtuali indipendenti con proprietà di rete diverse – tra cui latenza, larghezza di banda, sicurezza e affidabilità – in base alle esigenze di chi si connette alla rete. Ad esempio, è possibile creare una rete dedicata con una grande larghezza di banda e una bassa latenza per le applicazioni di guida assistita, fornendo la garanzia che i dispositivi ricevano il livello di precisione dei dati e il flusso di calcolo di cui hanno bisogno per garantirne la sicurezza.

Le network slice possono anche essere create per giochi o piattaforme specifiche, fornendo agli utenti una connettività più rapida e indipendente dal resto del traffico sulla rete. Nelle applicazioni IoT, le porzioni di rete impostate con una bassa latenza e un’elevata affidabilità con un gran numero di dispositivi connessi contribuiranno a fornire le basi per operazioni più efficienti.