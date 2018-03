Honor 7C, smartphone economico con schermo 18:9

Luca Colantuoni,

Come preannunciato, il produttore cinese ha aggiunto un altro interessante smartphone al suo catalogo. Il nuovo Honor 7C, presentato in Cina, è la versione economica del precedente Honor 7X, nonché successore del vecchio Honor 6C, rispetto al quale ci sono molti miglioramenti in termini di design e specifiche tecniche, tra cui spicca l’ampio schermo con rapporto di aspetto 18:9. Non è noto se il dispositivo arriverà in Europa.

Honor 7C possiede un telaio unibody in alluminio e un display da 5,99 pollici con risoluzione HD+ (1440×720 pixel). Lo spessore delle cornici è stato ridotto al minimo, spostando sul retro il lettore di impronte digitali. La dotazione hardware comprende un processore octa core Snapdragon 450 a 1,8 GHz, affiancato da 3 o 4 GB di RAM e 32/64 GB di memoria flash, espandibile con schede microSD fino a 256 GB. Per la doppia fotocamera posteriore sono stati scelti sensori da 13 e 2 megapixel, mentre la fotocamera frontale ha una risoluzione di 8 megapixel.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS e LTE con supporto dual SIM (slot ibrido). Sono inoltre presenti il jack audio da 3,5 millimetri, radio FM e porta micro USB. La batteria ha una capacità di 3.000 mAh. Dimensioni e peso sono 158,3×76,7×7,8 millimetri e 164 grammi, rispettivamente. Il sistema operativo installato è Android 8.0 Oreo con interfaccia EMUI 8.0. Non manca lo sblocco dello smartphone tramite riconoscimento facciale e la possibilità di scattare foto con l’effetto bokeh.

Honor 7C sarà disponibile in quattro colori (nero, rosso, oro e blu) a partire dal 13 marzo. I prezzi sono 899 yuan (3GB+32GB) e 1.299 yuan (4GB+64GB).