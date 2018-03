iPhone: il 22% degli utenti attende i modelli 2018

Marco Grigis,

Il 2018 potrebbe rappresentare un anno di importanti cicli d’upgrade per Apple, più di quanto non sia avvenuto con iPhone X. È una survey di Loup Ventures a dimostrarlo, nel sottolineare come già oggi il 22% dei possessori di un iPhone sia pronto ad acquistare un nuovo device entro le vacanze natalizie. Merito forse dei rumor sulla line-up di Cupertino, con ben tre device previsti per settembre.

La survey, proposta dall’analista Gene Muster, è stata condotta su un campione rappresentativo di 511 possessori di smartphone, tra cui 226 utenti iPhone. Dai dati, è emerso come il 22% degli acquirenti di un iDevice stia pianificando di passare a un nuovo modello dopo settembre, quando la società di Cupertino presenterà gli aggiornamenti per la sua linea. Si tratta di rilevazioni del tutto analoghe a quelle raccolte lo scorso anno, quando il 23% degli utenti si dichiarava pronto all’upgrade, percentuale però forse non rispettata dalle vendite data la risposta leggermente sotto le aspettative di iPhone X. Naturalmente, si parla delle stime sulle performance di questo modello elaborate da Wall Street, considerato come Apple non abbia svelato nel dettaglio il monte di distribuzione per il neonato smartphone.

Oltre a questo 22% pronto a passare a un nuovo modello, vi è un altro 20% interessato ad acquistare un iPhone 8 oppure un iPhone X, forse approfittando delle riduzioni di prezzo che potrebbero verificarsi contestualmente all’apparizione di nuovi esemplari. Se così fosse, un 42% di consumatori Apple potrebbe acquistare uno smartphone entro la fine dell’anno.

Considerato come i pattern di upgrade rimangano sostanzialmente simili di anno in anno, Munster ipotizza un cambio di business per Cupertino, con l’introduzione di sempre più strategie a sottoscrizione annuale affinché gli utenti possano approfittare ogni dodici mesi di un modello nuovo. Più che acquistare l’hardware, di conseguenza, gli utenti preferiranno una sorta di abbonamento che possa unire proprio l’hardware ai servizi.

Munster ha però specificato come i risultati sul mercato potrebbero essere addirittura più elevati, dati i rumor sull’arrivo di un iPhone X Plus con schermo da 6.5 pollici. Di norma, all’aumentare delle dimensioni dello schermo si registrano picchi più alti nelle vendite degli iPhone, poiché fattore di novità particolarmente gradito dai consumatori. Non resta che attendere, di conseguenza, il prossimo settembre per comprendere se queste stime verranno confermate nei negozi.