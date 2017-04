Di Luca Colantuoni, 12 aprile 2017

Il primo smartwatch del produttore cinese ha avuto un discreto successo. Il nuovo Huawei Watch 2, presentato al Mobile World Congress 2017 di Barcellona insieme allo smartphone P10, arriva sul mercato dopo molti mesi di ricerca e sviluppo, durante i quali ha migliorato diversi aspetti del modello originario, creando un orologio per gli utenti sportivi e per coloro che apprezzano maggiormente l’estetica. Il Watch 2 viene infatti offerto in due versioni (Sport e Classic) con differenze minime in termini di design, materiali e funzionalità.

Huawei Watch 2: tutti i dettagli

Il design dei Watch 2 Sport e Watch 2 Classic è molto simile, ma alcuni dettagli evidenziano il target più specifico del primo, ovvero utenti che praticano attività all’aperto. Il modello Sport è sostanzialmente la versione digitale di un cronografo sportivo con una cassa in plastica e cinturino in silicone largo 20 millimetri. Il modello Classic possiede invece una cassa in acciaio inossidabile e cinturino in pelle largo 22 millimetri. Entrambi hanno una ghiera in ceramica, che resiste maggiormente alle abrasioni, e possono funzionare anche in acqua ad una profondità massima di 1,5 metri per 30 minuti (certificazione IP68). Il produttore ha integrato le antenne per la connettività wireless nella ghiera, dato che la ceramica consente una migliore ricezione rispetto al metallo.

Scheda tecnica (↑)

Il Watch 2 Sport viene offerto nelle varianti Bluetooth e 4G, mentre il Watch 2 Classic non integra il chip LTE. Tutte le altre specifiche sono identiche. Gli smartwatch hanno uno schermo AMOLED da 1,2 pollici con risoluzione di 390×390 pixel, protetto dal Gorilla Glass. La dotazione hardware comprende un processore Snapdragon Wear 2100 a 1,1 GHz prodotto da Qualcomm, affiancato da 768 MB di RAM e 4 GB di memoria flash. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.1, GPS e NFC.

Galleria di immagini: Huawei Watch 2, le immagini dello smartwatch

Grazie al chip LTE, la versione Sport 4G può funzionare in maniera indipendente dallo smartphone. Lo smartwatch supporta sia le comuni SIM che le eSIM. È possibile effettuare e ricevere chiamate, utilizzando l’altoparlante e i due microfoni con cancellazione del rumore integrati. Sul retro della cassa è presente il sensore per il monitoraggio della frequenza cardiaca e il connettore magnetico per la ricarica della batteria da 420 mAh che offre una autonomia media di due giorni. Attivando il GPS la durata scende a 10 ore, mentre aumenta fino a tre settimane in modalità orologio. Altre sensori integrati nel Watch 2 sono accelerometro, giroscopio, bussola, barometro e luminosità. Le dimensioni sono 48,9x45x12,6 millimetri, escludendo la ghiera. La versione Sport pesa 40 grammi, mentre quella Classic pesa 47 grammi, cinturino escluso.

Il sistema operativo installato è Android Wear 2.0, quindi l’utente può scaricare le app direttamente dal Google Play Store, utilizzare Google Assistant con i comandi vocali e il servizio Android Pay (non ancora disponibile in Italia). Huawei ha aggiunto diverse funzionalità, molte delle quali trasformano lo smartwatch in un completo fitness tracker. Oltre alla frequenza cardiaca, il Watch 2 può registrare distanza, velocità, tempo, altitudine, numero di passi, calorie bruciate, tempo di recupero e VO2 Max. Per avviare una specifica app per gli allenamenti è sufficiente premere il pulsante inferiore. Il GPS viene invece sfruttato durante le corse e i percorsi in bici per visualizzare la mappa in tempo reale. È possibile anche scaricare o ascoltare i brani musicali in streaming tramite l’app Google Play Music.

Disponibilità e prezzo (↑)

Il Watch 2 Sport viene offerto in tre colori: Dynamic Orange (4G), Carbon Black (4G e Bluetooth) e Concrete Grey (Bluetooth), mentre il Watch 2 Classic è disponibile solo in Titanium Grey. La versione Sport Bluetooth può essere acquistata dal 12 aprile ad un prezzo di 329,00 euro. Il Watch 2 Sport 4G è in vendita da fine maggio a 379,00 euro. Huawei non ha fornito la data di arrivo in Italia della versione Watch 2 Classic.