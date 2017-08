Di Luca Colantuoni, 17 agosto 2017

Dopo aver riportato sul mercato lo storico marchio con i Nokia 6, Nokia 5 e Nokia 3, HMD Global ha finalmente annunciato il primo top di gamma: Nokia 8. Oltre all’elevata qualità costruttiva che si riscontra anche negli altri modelli, il nuovo smartphone offre tre caratteristiche esclusive, ovvero l’ottica Carl Zeiss per la doppia fotocamera posteriore, il live streaming Dual Sight e il Nokia OZO Audio, grazie alle quali potrà competere con i “flagship phone” Android già sul mercato.

Nokia 8: tutti i dettagli

L’aspetto del Nokia 8 è molto simile a quello del Nokia 6. Nonostante sia uno smartphone di fascia alta, HMD Global non ha optato per un display edge-to-edge o per cornici con spessore ridotto al minimo. Probabilmente il design “full screen” verrà riservato ad un ipotetico Nokia 9. Il telaio dello smartphone è ricavato da un unico blocco di alluminio serie 6000 e rifinito con un processo di lavorazione di ben 40 fasi, tra cui l’anodizzazione e la lucidatura. Ulteriori 20 ore sono richieste per realizzare i modelli con finitura specchiata (colori blu e rame). Gli altri due colori sono silver e blu temperato. Lo spessore è 4,3 millimetri ai bordi e 7,3 millimetri in media, in quanto è presente una leggera curvatura posteriore che facilita l’impugnatura. Lo smartphone è certificato IP54, quindi resiste agli spruzzi d’acqua.

Dual Sight e OZO Audio (↑)

Il Nokia 8 è il primo smartphone di HMD Global con ottiche Carl Zeiss e il primo in assoluto che permette di utilizzare contemporaneamente le fotocamere frontale e posteriore (dual RGB+monocromatico) per scattare foto e registrare video in split-screen. La funzionalità, denominata Dual Sight, sfrutta i tre sensori da 13 megapixel, l’apertura f/2.0 del diaframma, l’autofocus a rilevamento di fase (PDAF) e la stabilizzazione ottica (OIS) per ottenere “bothie” (combinazione di both e selfie) che possono essere trasmessi in streaming su Facebook e YouTube direttamente dall’app Fotocamera.

Un’altra caratteristica unica del Nokia 8 è OZO Audio. Si tratta di una tecnologia derivata dall’omonima videocamera VR che permette di registrare audio a 360 gradi. Utilizzando tre microfoni e un avanzato algoritmo proprietario è possibile ottenere un suono surround 3D per i video 4K. La qualità è decisamente più elevata rispetto ad un normale audio stereo e offre un’esperienza più “avvolgente”, come si può ascoltare nel seguente video.

Scheda tecnica (↑)

Il Nokia 8 possiede uno schermo IPS 2.5D da 5,3 pollici con risoluzione Quad HD (2560×1440 pixel), protetto dal Gorilla Glass 5. Nonostante l’uso di un pannello LCD, HMD Global ha implementato la modalità Always-on Display, per la quale è solitamente richiesto un pannello OLED. Grazie ad una soluzione proprietaria che consente di ridurre i consumi, in un piccola sezione dello schermo vengono mostrate alcune informazioni (data, ora, livello della batteria e notifiche per chiamate, email e SMS). La dotazione hardware comprende un processore Snapdragon 835, 4 GB di RAM LPDDR4x e 64 GB di storage, espandibili con microSD fino a 256 GB. Il sistema di raffreddamento in rame con schermatura in grafite consente la dissipazione del calore in tutto lo smartphone.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11a/b/g/n/ac (MIMO), Bluetooth 5.0, GPS, NFC, ANT+ e LTE Cat. 9 (450/50 Mbps). Sono inoltre presenti il lettore di impronte digitali, la porta USB Type-C, il jack audio da 3,5 millimetri, lo slot ibrido (microSD+nanoSIM) e il tradizionale bundle di sensori (accelerometro, giroscopio, bussola, barometro, prossimità, luce ambientale ed effetto Hall). La batteria da 3.090 mAh supporta la ricarica rapida Quick Charge 3.0. Dimensioni e peso sono 151,5×73,7×7,9 millimetri e 160 grammi, rispettivamente. Il sistema operativo è Android 7.1.1 Nougat in versione stock.

Il Nokia 8 sarà disponibile anche in Italia, ma il produttore finlandese non ha comunicato la data di lancio sul mercato. Il prezzo dello smartphone è 599,00 euro.