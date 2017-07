Di Luca Colantuoni, 14 luglio 2017

Porsche Design, sussidiaria della nota casa automobilistica, realizza diversi accessori indossabili, tra cui orologi e occhiali da sole. L’azienda è entrata anche nel settore degli smartphone con edizioni lussuose dei BlackBerry Bold 9900, Z10 e Q10. Al Mobile World Congress 2017 di Barcellona è stato annunciato il Porsche Design Book One, disponibile anche in Italia dal 12 luglio 2017, un ibrido 2-in-1 che può diventare anche un convertibile. Queste le parole di Jab Becker, CEO di Porsche Design Group:

Book One incarna il DNA del nostro marchio fin nel minimo dettaglio e questo primo dispositivo 2-in-1 ha ampliato il nostro portafoglio prodotti con una nuova categoria: Porsche Design Computing. Abbiamo trovato in Microsoft e Intel due ottimi partner che ci hanno aiutato a realizzare questo progetto di grande importanza strategica.

Porsche Design Book One: tutti i dettagli

Il Book One è un prodotto di fascia alta appartenente alla stessa categoria del Surface Book, con il quale condivide alcune scelte di design. In modo simile al dispositivo Microsoft è possibile staccare lo schermo dalla tastiera e usarlo come tablet. Ma il dispositivo di Porsche Design non è solo un ibrido 2-in-1, dato che può essere utilizzato come un convertibile, ruotando il display fino a 360 gradi. La cerniera brevettata VarioGear in acciaio inossidabile è composta da ingranaggi ispirati alla trasmissione delle auto sportive.

Il telaio del Book One è realizzato in alluminio zigrinato con una finitura opaca anodizzata. Il marchio Porsche Design è impresso sulla parte superiore del tablet e sul bordo inferiore dello schermo. Oltre che tramite touch, gli utenti possono interagire con il dispositivo mediante la tastiera retroilluminata (265×102 millimetri) con funzione dimmer, il Precision Touchpad (105×70 millimetri) e la Book One Pen, prodotta da Wacom e ottimizzata per Windows Ink (4.096 livelli di pressione), che può essere fissata magneticamente al lato destro del tablet.

Scheda tecnica (↑)

La dotazione hardware del Book One è ovviamente quello di un ibrido 2-in-1 di fascia alta. Lo schermo di tipo IPS da 13,3 pollici ha una risoluzione di 3200×1800 pixel e un rapporto di aspetto 16:9. È protetto dal Gorilla Glass 4 e possiede un rivestimento antiriflesso e antimacchia. L’elevata potenza di calcolo è testimoniata dalla presenza di un processore Intel Core i7-7500U con frequenza massima di 3,5 GHz, affiancato da 16 GB di RAM LPDD3 a 1.866 MHz. Per lo storage è stato scelto un veloce SSD PCIe da 512 GB.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac dual band (2,4 e 5 GHz) e Bluetooth 4.1. La fotocamera frontale da 5 megapixel con sensore ad infrarossi può essere sfruttata per effettuare il login tramite Windows Hello, mentre i due microfoni e i due altoparlanti da 2 Watt permettono di interagire con l’assistente personale Cortana. Ai lati della tastiera ci sono lo slot microSD, due porte USB 3.0 e una porta USB 3.1 Type-C. La seconda porta USB 3.1 Type-C, compatibile con Thunderbolt 3, si trova sul tablet.

Il Book One integra due batterie, una da 45 Wh nella tastiera e una da 25 Wh nel tablet. Porsche Design indica un’autonomia fino a 14 ore, ma non è chiaro se la durata è riferita solo al tablet o all’intero dispositivo con tastiera collegata. Le dimensioni totali sono 311,4×226,5×15,9 millimetri, mentre il solo tablet misura 311,4×209,5×7,7 millimetri. Il peso è rispettivamente 1.580 grammi e 758 grammi. La stilo è in alluminio anodizzato, pesa 12 grammi e richiede una batteria AAAA. Il sistema operativo installato è Windows 10 Pro.

Il Book One è disponibile nella colorazione Pure Silver. Gli utenti italiani possono acquistare il prodotto negli store monomarca Porsche Design e nei punti vendita MediaWorld. Il prezzo consigliato è 2.895 euro. Il produttore ha incluso nella confezione l’alimentatore USB Type-C, l’adattatore USB Type-C/HDMI, la Book One Pen, una batteria AAAA e un panno per la pulizia del dispositivo.