SwitchBot WiFi Smart Lock Pro, serratura elettronica smart in sconto col coupon!

SwitchBot WiFi Smart Lock Pro è una serratura elettronica smart capace di aumentare in modo esponenziale la sicurezza di casa, il tutto all’insegna della facilità di installazione e di tutta una serie di funzioni avanzate davvero utili per controllare l’accesso a casa anche da remoto. Con SwitchBot Smart Lock Pro non è necessario sostituire l’intera serratura esistente, poiché si inserisce sopra il meccanismo di chiusura della porta, non c’è bisogno di tecnici installatori, è davvero facile da installare in completa autonomia. Amazon propone SwitchBot WiFi Smart Lock Pro con uno sconto davvero interessante, 20 euro di sconto che si inseriscono flaggando il coupon in pagina prima del checkout. Il prezzo così scende da 140 euro a 120 euro! Davvero niente male!

Sicurezza sempre

Grazie alla connettività WiFi SwitchBot WiFi Smart Lock Pro offre un controllo remoto completo tramite una app per smartphone. Questo significa che è possibile bloccare o sbloccare la porta da dovunque, rendendo più semplice gestire l’accesso agli ospiti o ai servizi di consegna anche quando non si è fisicamente presenti in casa. Inoltre, è possibile impostare autorizzazioni temporanee per consentire l’accesso a determinate persone solo per un periodo limitato.

La sicurezza è una priorità perSwitchBot WiFi Smart Lock Pro: è dotato di tecnologie avanzate per proteggere l’accesso alla casa. Il dispositivo utilizza una crittografia end-to-end per garantire che i dati trasmessi siano protetti da eventuali tentativi di hacking o accessi non autorizzati. Inoltre, grazie al meccanismo di feedback visivo e sonoro, gli utenti possono essere certi che la porta sia stata correttamente bloccata o sbloccata.

La batteria è un altro punto di forza di SwitchBot WiFi Smart Lock Pro. Può durare anche 9 mesi, un lasso di tempo davvero elevato.

