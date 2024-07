SwitchBot, il Prime Day ti lancia nella domotica a colpi di sconti

Il Prime Day è il momento perfetto per migliorare la tua casa. Non tutti gli sconti sono uguali, però: ogni prodotto ha le sue caratteristiche e non tutti offrono esattamente l’esperienza che ci si attende. Con i dispositivi intelligenti di SwitchBot, invece, la scelta va anzitutto in una direzione ben precisa: oltre agli sconti, quel che se ne ricava è una casa intelligente, una serie di automazioni che migliorano la quotidianità e la possibilità di sviluppare ulteriormente il proprio progetto nel tempo. Gli sconti sono in tavola, non resta che servirsi: nei giorni 16 e 17 luglio scatta il cuore del Prime Day e le offerte principali sono quelle seguenti.

SwitchBot Floor Cleaning Robot S10

Il robot per la pulizia dei pavimenti S10 è completamente automatizzato e offre funzioni di riempimento, svuotamento e drenaggio automatici. Grazie alla navigazione avanzata e alla potente aspirazione di 6500Pa, pulisce efficacemente ogni angolo della casa. La tecnologia RinseSync permette al robot di pulire autonomamente il mop durante l’uso. Un robot avanzato, insomma, in grado di gestire in massima autonomia tanto l’aspirazione, quanto la pulizia, quanto l’auto-pulizia delle componenti attive sul pavimento. Il tutto facilmente controllabile da remoto.

Prezzo Originale: 1099,99 €

: 1099,99 € Prezzo Prime Day: 799,99 € (sconto del 27,27%)

SwitchBot Lock Pro + Hub Mini Matter Enabled + Keypad Touch

Il Lock Pro migliora la sicurezza della tua casa con un’integrazione semplice e senza modifiche alle serrature esistenti. Offre fino a 15 metodi di sblocco e può essere controllato tramite impronta digitale, codice, app SwitchBot o comandi vocali. Una serratura intelligente di questo tipo è ideale per gestire gli accessi senza dover distribuire chiavi ad alcuno: saranno un codice, una card o le impronte digitali ad autorizzare l’ingresso come consente di fare una password su qualsiasi servizio online: un modo nuovo di gestire la porta di ingresso, insomma, di grande utilità tanto nel privato, quanto per l’utilizzo con airbnb, bed&breakfast, camere in affitto e altre realtà similari.

Prezzo Originale: 239,99 €

: 239,99 € Prezzo Prime Day: 179,99 € (sconto del 25%)

SwitchBot Universal Remote

Questo telecomando universale consente di controllare una vasta gamma di dispositivi IR e dispositivi SwitchBot, supportando anche il protocollo Matter con SwitchBot Hub 2/Hub Mini Matter Enabled. Un solo telecomando per tutto, insomma: dalla tv al condizionatore, passando per una miriade di altri controlli possibili, con una gestione centralizzata di grande comodità e risparmio – si pensi ad esempio a quante batterie si potranno avanzare nell’utilizzare un solo telecomando invece dei molti che ogni casa necessariamente prevede.

Prezzo Originale: 69,99 €

: 69,99 € Prezzo Prime Day: 55,99 € (sconto del 20%)

SwitchBot Curtain 3

Il Curtain 3 automatizza le tende, permettendo di aprirle e chiuderle tramite smartphone o comandi vocali. Si adatta alla maggior parte dei binari e delle aste per tende e include un sensore di luce che regola le tende in base alle condizioni di illuminazione. Con questo semplice device si può gestire tanto la luminosità quanto l’irraggiamento diretto e, pertanto, il calore: automatizzabile e controllabile da remoto, può cambiare in modo sostanziale la piacevolezza dell’ambiente vissuto.

Prezzo Originale: 89,99 €

: 89,99 € Prezzo Prime Day: 62,99 € (sconto del 30%)

SwitchBot Mini Robot Vacuum K10+

Il K10+ è il robot aspirapolvere più piccolo e potente sul mercato. Offre una mappatura intelligente tramite l’app SwitchBot e ha un contenitore della polvere auto-svuotante che riduce al minimo la manutenzione. Le sue piccole dimensioni consentono al robot di infilarsi sotto i mobili e tra le sedie, pulendo dove i tradizionali robot non possono in alcun modo arrivare. Un device piccolo perché vuol essere agile, insomma, e che garantisce una pulizia più completa e capillare.

Prezzo Originale: 399,99 €

: 399,99 € Prezzo Prime Day: 299,99 € (sconto del 25%)

Altre Offerte

SwitchBot offre anche sconti su una vasta gamma di altri dispositivi, tra cui:

Il Prime Day è pertanto l’occasione perfetta per migliorare la tua casa con i dispositivi intelligenti di SwitchBot. Nelle stesse ore, infatti, si possono mettere insieme prezzi convenienti, prodotti di qualità e tutta una serie di caratteristiche tali da consentire l’allestimento di una smart home in tutto e per tutto. Si avranno sensori e controlli a portata di smartphone, così da poter gestire tutto in modo comodo e pienamente confacente alle proprie mutevoli necessità di ogni giorno.

