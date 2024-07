Recensione Friggitrice ad Aria COSORI Turbo Blaze: compatta, potente e ricca di funzioni

Nel corso delle ultime 2 settimana, abbiamo provato la friggitrice ad aria COSORI Turbo Blaze, un dispositivo molto interessante e dotato di un rapporto qualità/prezzo invidiabile. In questo articolo elenchiamo nel dettaglio i pregi e i difetti della friggitrice da 6L COSORI, analizzando e testando le caratteristiche tecniche principali. Si tratta di un modello di fascia media di dimensioni compatte, con una capienza massima di 6L e un design moderno con colorazione opaca.

Questo prodotto parteciperà parteciperà alla promozione Prime Day di Amazon il 16-17 luglio. Durante il Prime Day, la Cosori TurboBlaze Air Fryer sarà disponibile al prezzo scontato di 129,99 euro.

Design, dimensioni e specifiche tecniche

La friggitrice ad aria COSORI Turbo Blaze da 6 litri colpisce per il suo design elegante e moderno, con finiture in plastica nera opaca che non trattengono impronte o macchie. È estremamente pratica grazie alle sue dimensioni compatte e al peso leggero, rendendola facile da spostare. Offre una capacità di 6 litri, ideale per famiglie medie, e include un display intuitivo con programmi vari che spaziano dalla frittura all’essiccazione.

Le dimensioni sono di 34x30x30 cm, e il peso è di poco più di un chilo, rendendola facile da spostare. Il cestello interno antiaderente e la griglia sono i principali accessori inclusi. Supporta una gamma di temperature da 30° a 230°C e offre diverse funzioni come pre-riscaldamento, scongelamento, e mantenimento in caldo, con un display per la selezione dei programmi.

In alto, sui lati, troviamo diverse feritoie per la fuoriuscita dell’aria. Solitamente questo elemento è posizionato sul retro, costringendoci a tenere la friggitrice distante dal muro, per evitare di tappare l’uscita dell’aria. Con questo sistema, COSORI risolve la questione e consente all’utente di posizionare l’elettrodomestico praticamente ovunque, senza preoccuparsi dell’uscita di aria calda.

La potenza della friggitrice COSORI raggiunge i 1.725W, un valore non troppo elevato per una macchina in grado di raggiungere temperature così elevate. Le friggitrici di brand concorrenti hanno spesso un wattaggio che supera i 2000W, caratteristica che potrebbe impattare decisamente anche sul costo in termini di energia elettrica.

Inoltre, a detta del produttore, il nuovo motore DC a corrente continua garantisce una cottura più rapida dei cibi e un risparmio energetico maggiore. Questo motore, differente dai soliti AC, consente alla Turbo Blaze da 6 litri di montare una ventola regolabile su 5 diverse velocità. Secondo le dichiarazioni del produttore, questo modello Turbo Blaze è il 46% più veloce delle friggitrici concorrenti e garantisce il 64% di consumo energetico in meno.

Display, comandi e programmi di cottura

La friggitrice COSORI Turbo Blaze è dotata di un pannello digitale in alto, che mostra le impostazioni di cottura e permette la selezione dei vari programmi. Lo schermo è circondato da una serie di pulsanti soft touch, per regolare temperatura, timer e selezionare il metodo di cottura più adeguato alla pietanza da preparare. Si può scegliere tra frittura ad aria calda, riscaldamento, cottura effetto forno, griglia ed essiccazione.

Molto interessante anche la funzione Proof, utile per lasciare degli impasti a lievitare, mantenendo una temperatura dai 30 ai 40 gradi.

Ci sono anche delle modalità specifiche e che sfruttano la ventola al massimo della potenza, chiamate Turbo Modes:

Air Fry, velocità 5/5 a 195°

perfetta per simulare la frittura, sfruttando l’aria calda.

Roast, velocità 5/5 a 220°

per un effetto arrosto, utile per la carne.

Grill, velocità 5/5 a 230°

effetto griglia, ad esempio per la cottura del pesce.

Frozen, velocità 5/5 a 200°

ideale per la cottura di cibi surgelati.

Scegliendo una modalità o programma di cottura, la friggitrice si regola automaticamente selezionando gradi, timer e velocità della ventola. Questo consente sempre di ottenere una cottura adeguata e uniforme, in base alla pietanza che si intende cucinare.

La temperatura va da un monimo di 30° fino ad un massimo di 230°, un valore leggermente maggiore rispetto a friggitrici della stessa fascia di prezzo, che spesso si fermano a 200°.

Silenziosa e facile da pulire

Ci ha stupiti anche la silenziosità della macchina, che anche a piena potenza non risulta troppo rumorosa e non dà fastidio mentre è in funzione. Questa caratteristica permette alla COSORI Turbo Blaze di essere posizionata tranquillamente anche in degli open space, dove la cucina affaccia sulla sala e la rumorosità degli elettrodomestici diventa un fattore cruciale.

La Air Fryer Turbo Blaze da 6 litri è progettata per essere facile da pulire. La scocca esterna e l’interno del cassetto possono essere puliti con un panno umido, mentre il cestello rimovibile e la griglia sono lavabili in lavastoviglie, offrendo comodità e mantenendo l’igiene senza grandi sforzi.

Prezzo e conclusioni

La friggitrice Turbo Blaze da 6 litri di COSORI è in vendita su Amazon a 169,99€, ma si trova in offerta a 139,99€. Si tratta di un prezzo ottimo per un prodotto con queste caratteristiche tecniche, una friggitrice è perfetta per chi necessità di dimensioni compatte, ma senza rinunciare a tante funzioni e ad una potenza di cottura elevata.

