Nuovo Amazon Echo Spot 2024: più personalizzabile e con display

Amazon presenta Echo Spot, un nuovo membro della famiglia di dispositivi Alexa. Non è solo una semplice sveglia da posizionare sul comodino elegante e iper personalizzabile, è anche, e soprattutto un vero e proprio hub per controllare con la voce molti aspetti della casa smart. Echo Spot vanta un’ampia scelta di quadranti e colori per adattarsi perfettamente ai propri gusti o all’arredamento della casa. Il primo punto di forza di Echo Spot risiede nell’essere un dispositivo di facile lettura essendo dotato di un generoso display a illuminazione graduale che permette di leggere l’ora, impostare sveglie, visualizzare il meteo o il nome di una canzone con grande facilità e chiarezza.

Echo Spot è integrato con Alexa, col plus di essere un oggetto davvero bello che gli permette di essere inserito in ogni tipologia di ambiente. Echo Spot è in primis una sveglia, di conseguenza impostarle è molto facile e intuitivo. Basta chiedere ad Alexa, ad esempio: “Alexa, imposta una sveglia per i giorni feriali alle 7 del mattino con musica anni ’90". E se si ha bisogno di qualche minuto in più di sonno, basta toccare lo schermo e la musica termina. Con Echo Spot è possibile chiedere ad Alexa le previsioni del tempo visualizzate poi in modo chiaro sul display.

E’ possibile scegliere tra sei diverse colorazioni per il display, ovvero arancione, viola, magenta, lime, verde e blu, oppure combinando i colori con un’ampia varietà di quadranti per trovare l’abbinamento perfetto. Senza dimenticare poi che Echo Spot stesso è disponibile in tre colorazioni: bianco, blu e nero.

Ad uno schermo di alto livello corrisponde un altoparlante frontale direzionale da 1,73", che restituisce un suono nitido e potente con voci cristalline e bassi profondi. Ma cosa ascoltare? Basta chiedere ad Alexa di riprodurre musica, podcast e audiolibri dalle principali piattaforme come Amazon Music, Apple Music, Spotify e altre ancora.

Echo Spot può esser poi collegato ai dispositivi smart delle casa compatibili e impostare le Routine Alexa per automatizzare le attività quotidiane. Per esempio, impostando una routine mattutina per essere svegliati dolcemente con musica e luci soffuse, oppure, una routine serale per abbassare le luci, il termostato e riprodurre musica all’orario stabilito.

Quanto costa il nuovo Echo Spot? Il prezzo di listino è di 94,99€, oggi gli abbonati Prime possono acquistarlo con un sontuoso sconto del 42%, che fa crollare il prezzo di ben 40 euro: 54,99 euro.

Immagini