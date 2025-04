Monsieur Cuisine Smart di Lidl: il robot da cucina che batte il Bimby torna in offerta

Lidl ha annunciato il ritorno del suo popolare robot da cucina Monsieur Cuisine Smart, disponibile nei punti vendita italiani a partire dal 1° maggio al prezzo di 399 euro nelle colorazioni bianca e nera. Si tratta di un’offerta attesa da molti consumatori, considerando che il dispositivo è spesso esaurito in breve tempo.

Caratteristiche principali

Il Monsieur Cuisine Smart è un robot da cucina multifunzione prodotto da Silvercrest, marchio esclusivo di Lidl. Tra le sue caratteristiche principali:

Display touch da 8 pollici per una navigazione intuitiva tra le funzioni e le ricette.

per una navigazione intuitiva tra le funzioni e le ricette. 16 funzioni automatiche , inclusi impastare, cuocere a vapore, rosolare, preparare frullati, puree, pulizia, cottura delle uova, fermentazione, cottura lenta e sous-vide.

, inclusi impastare, cuocere a vapore, rosolare, preparare frullati, puree, pulizia, cottura delle uova, fermentazione, cottura lenta e sous-vide. Bilancia integrata per pesare direttamente in pentola fino a 5 kg.

per pesare direttamente in pentola fino a 5 kg. Velocità regolabile su 10 livelli e funzione turbo per miscelare a impulsi.

e funzione turbo per miscelare a impulsi. Rotazione in senso antiorario per mescolare zuppe e risotti senza sminuzzare gli ingredienti.

per mescolare zuppe e risotti senza sminuzzare gli ingredienti. Temperatura regolabile da 37°C a 130°C in incrementi di 5°C.

in incrementi di 5°C. Timer fino a 99 minuti e piedini a ventosa per una maggiore stabilità.

Ricettario integrato e aggiornamenti

Il dispositivo include oltre 600 ricette preinstallate con istruzioni passo-passo, grazie alla funzione Cooking Pilot. Con la connessione Wi-Fi attiva, è possibile ricevere aggiornamenti mensili che arricchiscono il ricettario. Inoltre, alcune ricette selezionate offrono video tutorial per guidare l’utente nella preparazione.

Confronto con altri modelli

Rispetto ad altri robot da cucina sul mercato, il Monsieur Cuisine Smart offre un ottimo rapporto qualità-prezzo. Ad esempio, il Bimby TM6, uno dei principali concorrenti, ha un prezzo significativamente più alto, pur offrendo funzionalità simili. Il Monsieur Cuisine Smart si distingue per il suo prezzo accessibile e per le numerose funzioni integrate, rendendolo una scelta interessante per chi cerca un robot da cucina completo senza spendere una cifra elevata.

Disponibilità

Il Monsieur Cuisine Smart sarà disponibile nei punti vendita Lidl in Italia a partire dal 1° maggio 2025, al prezzo di 399 euro. Considerata la popolarità del prodotto e le precedenti esperienze di esaurimento rapido, si consiglia di recarsi in negozio il prima possibile per assicurarsi l’acquisto.