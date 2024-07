Pannelli solari da balcone: il Prime Day di Anker è una doppia occasione

L’adozione dell’energia solare come fonte di approvvigionamento per i consumi quotidiani è una delle strategie più promettenti per diminuire le spese energetiche domestiche e favorire la sostenibilità ambientale. La stabilizzazione dei prezzi e lo sviluppo di prototipi sempre più pratici e versatili rendono questa opzione sempre più realizzabile per tutti. Il fotovoltaico da balcone, in particolare, rappresenta una soluzione pratica ed efficiente per chi desidera sfruttare l’energia solare senza dover disporre di ampi spazi (non tutti hanno tetti ampi e di buona esposizione da poter sfruttare, soprattutto nelle città e nei condomini). Anker offre una gamma di prodotti innovativi pensati per massimizzare il risparmio energetico e ridurre l’impatto ambientale, consentendo a chiunque di sfruttare i privilegi del fotovoltaico a proprio favore.

Anker: opportunità per ogni esigenza

Anker propone una vasta gamma di prodotti che coprono tutte le necessità per installare un sistema di pannelli solari da balcone nel modo migliore. Scegliere il solare significa risparmio e sostenibilità e, per chi decide subito che possa essere questa la strada per garantirsi bollette più sostenibili in futuro, c’è un gradito messaggio che arriva dal Prime Day: Anker ha allestito una sontuosa vetrina di sconti che rendono ancora più allettante l’adozione dei pannelli solari all’interno di specifici kit onnicomprensivi.

Anker SOLIX Solarbank 2 E1600 Pro

Il Solarbank 2 E1600 Pro è un sistema solare da balcone tutto-in-uno che integra un inverter, un controller PV e una batteria in un unico dispositivo. Questo design innovativo semplifica notevolmente l’installazione e riduce il numero di componenti necessari, rendendo il sistema perfetto per chi desidera una soluzione energetica sostenibile senza lavori complessi.

Massima efficienza

Il Solarbank è eccezionalmente dotato di quattro controller MPPT (Maximum Power Point Tracking) da 600W ciascuno, che possono gestire fino a 2400W di input solare, massimizzando così la produzione di energia e riducendo le bollette elettriche, specialmente nei periodi più soleggiati. Questa caratteristica descrive la quantità di stringe collegabili e la potenza massima raggiungibile, determinando pertanto la capacità produttiva del proprio impianto. Tale energia potrà in seguito essere sfruttata direttamente, oppure accumulata per un utilizzo in un secondo momento.

Gestione energetica intelligente

Progettato per lavorare in sinergia con il contatore intelligente Anker SOLIX, il Solarbank 2 E1600 Pro permette di monitorare e regolare in tempo reale l’output energetico, riducendo gli sprechi e ottimizzando l’efficienza del sistema.

Installazione semplificata

Grazie al suo design in ottica “tutto-in-uno”, l’installazione del Solarbank è rapida e senza complicazioni. Non è necessario collegare inverter esterni o altri componenti, riducendo il tempo e i costi di installazione. Chiunque, insomma, può gestire il proprio impianto fotovoltaico da balcone in completa autonomia, senza l’intervento di alcun tecnico e senza interventi necessari sull’impianto di casa.

Espandibilità modulare

Il Solarbank 2 E1600 Pro offre la possibilità di espandere la capacità di storage con l’aggiunta di fino a cinque batterie di espansione (ciascuna da 1600Wh), aumentando l’autonomia energetica fino ad un massimo di 9.6kWh. Questo consente di partire con una configurazione base e aumentare la capacità in un secondo momento, secondo le necessità energetiche della famiglia.

Resistenza e durata

Progettato per resistere a condizioni climatiche estreme, il Solarbank ha un grado di protezione IP65 per il sistema e IP68 per i pannelli solari, garantendo prestazioni affidabili e lunga durata anche in ambienti difficili, con una vita operativa di ben 6000 cicli completi di ricarica. Può essere utilizzato ovunque, insomma, e potrà sempre garantire il proprio servizio di produzione ed erogazione di energia elettrica pulita.

Pannelli solari bifacciali

Il sistema viene fornito in combinazioni da 2 o 4 pannelli da 435W ciascuno (bifacciali), permettendo di massimizzare la produzione di energia nello spazio disponibile. L’utilizzo di uno smart meter ottimizza ulteriormente lo scambio di energia con l’impianto domestico, favorendo il risparmio e consentendo di stimare il rientro nell’investimento in soli 5 anni (di conseguenza, tutto il resto è guadagno netto). L’uso di pannelli bifacciali consente inoltre di sfruttare al massimo l’esposizione ai raggi solari, opzione ideale soprattutto per quegli impianti nei quali l’unico limite è lo spazio disponibile per la disposizione dei pannelli.

Anker SOLIX Solarbank 2 E1600 Plus

Questa versione mantiene molte delle caratteristiche della versione “Pro” ma offre una capacità inferiore, rendendo il costo più accessibile e aprendo la possibilità del fotovoltaico da balcone ad un pubblico più ampio. Le differenze sono relative in particolare alla quantità di energia producibile in relazione al numero di stringe collegabili, il che impone una riflessione a monte circa l’opportunità o meno di scegliere una configurazione più o meno ambiziosa – anche e soprattutto in base allo spazio disponibile.

Il Solarbank 2 E1600 Plus, da parte sua, ha un numero inferiore di controller MPPT, consentendo il collegamento di un massimo di due stringhe da 600W per un totale di 1200W complessivi. Questo limita la produzione di energia rispetto alla versione “Pro”, ma ottimizza al tempo stesso il bilanciamento tra costo e opportunità nei casi in cui il consumo continuativo è relativamente basso: questa opzione garantisce un valido risparmio a lungo termine a fronte di un minor investimento iniziale. La valutazione dell’opportunità deve basarsi sul consumo energetico diurno continuativo (quota facilmente abbattibile grazie all’autoconsumo) e sulla necessità di energia durante le ore senza produzione solare (aspetto che va valutato in ottica di accumulo disponibile).

Anker, le offerte del Prime Day

Ecco alcune delle offerte più interessanti, per le quali è garantito il miglior prezzo in assoluto durante i giorni dell’iniziativa:

Solarbank 2 E1600 Plus + 2x435W Bifacciale Prezzo: 1499€ invece di 1899€ (-21%) Risparmio netto: 400€ Vedi l’offerta

Solarbank 2 E1600 Pro + 4x435W Bifacciale Prezzo: 1699€ invece di 2099€ (-19%) Risparmio netto: 400€ Vedi l’offerta

Solarbank 2 E1600 Pro + 2x435W Bifacciale Prezzo: 1999€ invece di 2599€ (-23%) Risparmio netto: 600€ Vedi l’offerta

Solarbank 2 E1600 Plus Prezzo: 1199€ invece di 1399€ (-14%) Risparmio netto: 200€ Vedi l’offerta

Solarbank 2 E1600 Pro Prezzo: 1399€ invece di 1599€ (-13%) Risparmio netto: 200€ Vedi l’offerta



Come è possibile osservare, i costi di accesso ai kit fotovoltaici da balcone di Anker hanno costi minimi, alla portata di tutte le tasche. Bisogna infatti considerare il fatto che si tratta di investimento, più che di costo: dal giorno stesso dell’installazione, infatti, iniziano anni di risparmio che potranno essere ottimizzati anche attraverso una gestione intelligente dei consumi (da concentrarsi nelle ore di massima produzione solare). Le opportunità che si aprono, insomma, sono di grande interesse poiché toccano direttamente il portafoglio, consentendo risparmi da fotovoltaico anche laddove un tetto di proprietà e ben esposto non sia disponibile. Chiunque ne approfitti entro il 21 luglio ha a disposizione fino ad un massimo di 1100€ di risparmio nella configurazione del proprio kit solare da balcone: ci sono insomma ben 1100€ di motivi validi per non attendere oltre.

Attenzione, inoltre, ad una offerta ulteriore che ha scadenza il 17 luglio 2024: chi acquista immediatamente uno dei due kit in promozione (Solarbank 2 E1600 Plus o Solarbank 2 E1600 Pro) si porta a casa gratis quel SOLIX Smart Meter (del valore di 129€) che è in grado di aumentare in modo sostanziale la resa complessiva del kit.

Visita il sito Anker per il Prime Day 2024 per scoprire tutte le offerte: gli sconti sono già in vetrina, non resta che approfittarne e intascare uno sconto immediato prima di iniziare a far cassa con i risparmi subito dopo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.