La Meizu Technology Co, Ltd. O più semplicemente Meizu, è un’azienda fondata nel 2003 in Cina per la produzione di elettronica di consumo.

Inizialmente il business era strettamente legato a dispositivi portatili per la riproduzione audio, prima lettori MP3 e poi MP4, dal 2008 però il core business dell’azienda è stato spostato su dispositivi decisamente di trend più alto e duraturo: smartphone e phablet.

La prima serie della casa cinese fu la M, con il primo modello che si chiamava M8; successivamente, nel 2012, è partita la nuova serie MX arricchita dalla versione business Pro.

Meizu è ormai una consolidata realtà nel settore dispositivi mobile, tanto da risultare fra i primi 10 produttori di smartphone in Cina ed è ormai attiva su più mercati, Italia compresa.

Caratteristica principale dei dispositivi Meizu è il supporto a YunOS, un sistema operativo mobile che altro non è che una versione modificata di Android.

In questa sezione del sito trovi tutta la gamma dei prodotti Meizu: recensioni, caratteristiche, prestazioni e prezzi, tutte le novità in arrivo.