Di Marco Grigis

iPhone 6 e iPhone 6 Plus rappresentano la nuova generazione di smartphone targati Apple. Presentati il 9 settembre, i due dispositivi si caratterizzano per un design completamente rinnovato e per delle nuove dimensioni: misurano infatti 4,7 e 5,5 pollici di diagonale a schermo. Sottilissimi e particolarmente potenti, segnano il nuovo corso di Cupertino all’insegna del motto «molto più che grande». A confronto con iPhone 7 e iPhone 7 Plus.

iPhone 6: guida completa

Galleria di immagini: iPhone 6 e iPhone 6 Plus: le prime immagini

Disponibilità e prezzi (↑)

Le due versioni di iPhone 6 sono entrate in distribuzione in Italia a partire dal 26 settembre 2014 presso gli Apple Store fisici distribuiti sul territorio nazionale. Gli smartphone possono essere acquistati svincolati da obblighi direttamente da Apple o dai rivenditori autorizzati. In alternativa, è possibile sottoscrivere un abbonamento con un operatore telefonico nazionale.

I prezzi di listino al lancio erano così composti:

iPhone 6 16 GB € 729 iPhone 6 64 GB € 839 iPhone 6 128 GB € 949 iPhone 6 Plus 16 GB € 839 iPhone 6 Plus 64 GB € 949 iPhone 6 Plus 128 GB € 1.059

I dispositivi possono essere scelti nelle varianti argento, oro e grigio siderale, come per il predecessore iPhone 5S. L’acquisto tramite carrier implica tipicamente un costo complessivo maggiore, ma privo dell’onere dell’investimento iniziale: l’iPhone viene così pagato a rate, all’interno di una tariffa mensile comprensiva di SMS, chiamate e traffico in base alla declinazione scelta per le proprie necessità. Le offerte dei principali carrier italiani al lancio (3 Italia, TIM e Vodafone) possono essere approfondite con i link seguenti:

Update: a distanza di due anni dall’esordio dello smartphone sono ancora in molti a cercarlo. Apple ne distribuisce ancora di ricondizionati tramite Amazon attraverso una apposita pagina con offerte su vari modelli ormai fuori distribuzione.

Con iPhone 6 e iPhone 6 Plus Apple ha completamente ripensato il suo storico smartphone. Si abbandonano le forme squadrate dei modelli precedenti – da iPhone 4 a iPhone 5S – per abbracciare un form factor arrotondato e sottilissimo. Il materiale di punta è sempre l’alluminio anodizzato, con una scocca dello spessore di 6,9 millimetri per il modello da 4,7 pollici e di 7,1 per quello da 5,5. Sul retro, una fotocamera lievemente sporgente per garantire una profondità così ridotta del terminale, quindi dei divisori che fungono sia da base d’appoggio per il device che da isolanti per le varie antenne WiFi, LTE e Bluetooth in dotazione.

iPhone 6 e iPhone 6 Plus rappresentano il progresso più importante nella storia dell’iPhone. L’iPhone è lo smartphone più amato al mondo e ha il più alto livello di soddisfazione dei clienti dell’intero settore: ora lo abbiamo reso ancora più perfetto, sotto ogni punto di vista. Solo Apple può unire i migliori hardware, software e servizi ad un livello che non ha precedenti, e riteniamo che i clienti se ne innamoreranno. Tim Cook, CEO Apple

Il vetro frontale, dagli angoli avvolgenti e ammorbiditi, pur non essendo in cristallo di zaffiro garantisce un’estrema resistenza a urti e graffi grazie a un processo di rafforzamento agli ioni. Il jack per le cuffie si sposta sul fondo, così come nella linea iPod Touch, ed è accompagnato da un foro per la connessione Lightning nonché da una striscia per l’altoparlante integrata. Infine, una menzione anche per i tasti fisici, ora posti lateralmente, lievemente incassati nella scocca e dalle forme allungate.

Dotazione hardware (↑)

Non solo l’estetica dei nuovi iPhone è stata rinnovata, anche all’interno Apple ha pensato a delle novità interessanti. Di seguito, un excursus delle feature degne di nota:

Display Retina HD : gli schermi da 4,7 e 5,5 pollici richiedono non solo una nuova risoluzione – rispettivamente da 1.334×750 e 1.920×1080 pixel – ma anche una progettazione rinnovata del pannello. Sotto al vetro di protezione trova infatti spazio un filtro polarizzatore che, oltre a garantire una perfetta compliance del colore con gli standard sRGB, aumenta notevolmente l’angolo di visualizzazione. Quindi vi è il display IPS, retroilluminato grazie a una doppia fila di LED. La definizione dell’immagine è poi elevata: dai 326 ai 401 ppi.

: gli schermi da 4,7 e 5,5 pollici richiedono non solo una nuova risoluzione – rispettivamente da – ma anche una progettazione rinnovata del pannello. Sotto al vetro di protezione trova infatti spazio un filtro polarizzatore che, oltre a garantire una perfetta compliance del colore con gli standard sRGB, aumenta notevolmente l’angolo di visualizzazione. Quindi vi è il display IPS, retroilluminato grazie a una doppia fila di LED. La definizione dell’immagine è poi elevata: dai 326 ai 401 ppi. Processori: entrambi gli iPhone sono equipaggiati con un chip A8 dual core a 64 bit, realizzato con una produzione a 20 nanometri e un consumo energetico inferiore del 50% rispetto a iPhone 5S. A questo si abbina un nuovo co-processore M8 che, oltre ad analizzare informazioni di movimento come nella precedente versione, è ora dotato di barometro per rilevare l’altitudine . Grazie a iOS 8, il chip principale si potrà avvalere del sistema Metal per un’elaborazione 3D e OpenGL priva di colli di bottiglia, particolarmente veloce e paragonabile a un laptop entry level;

Fotocamere: entrambi i melafonini montano delle fotocamere posteriori e frontali rinnovate. Per quanto riguarda l’obiettivo iSight, Apple ha deciso di rimanere sugli 8 megapixel della precedente versione, per migliorare invece la sensibilità alla luce. Ogni singolo pixel del CMOS è ora grande 1,5 nanometri, per un apertura totale f/2.2. Grazie alla tecnologia Focus Pixel e al corpo di 5 lenti con protezione in cristallo di zaffiro, inoltre, l’autofocus diventa fedelissimo e istantaneo. Il risultato sono foto definite in qualsiasi condizioni di luce, molto attente alla compliance del colore e decisamente più ricche rispetto ad altri competitor con maggiore disponibilità di megapixel. Nel modello da 5,5 pollici, inoltre, l’obiettivo è dotato di uno stabilizzatore ottico. Entrambi i dispositivi, infine, possono girare video in HD 1080p, con funzioni slow-motion a 120 e 240 fps. Migliora anche la fotocamera frontale FaceTime HD che, pur rimanendo a 1,2 megapixel, ottiene anch’essa l’apertura f/2.2 e il riconoscimento facciale automatico, per i maniaci dei selfie;

Touch ID : il lettore di impronte digitali Touch ID arriva alla sua seconda versione. Più fedele nella scansione delle dita e più rapido, sono stati eliminati i bug caratteristici di iPhone 5S. La copertura è sempre in cristallo di zaffiro;

: il lettore di impronte digitali Touch ID arriva alla sua seconda versione. Più fedele nella scansione delle dita e più rapido, sono stati eliminati i bug caratteristici di iPhone 5S. La copertura è sempre in cristallo di zaffiro; Connettività : i due melafonini sono compatibili con LTE fino a 150 Mbps, con il supporto di oltre 20 frequenze mondiali. Il WiFi, invece, si aggiorna allo standard 802.11ac, mentre il Bluetooth in dotazione è di tipo LE per la massima performance con i servizi di microlocalizzazione, come iBeacon. Non ultimo, iPhone 6 finalmente supporta i chip NFC per le comunicazioni radio a brevissima distanza, come nel caso dei micropagamenti.

: i due melafonini sono compatibili con LTE fino a 150 Mbps, con il supporto di oltre 20 frequenze mondiali. Il WiFi, invece, si aggiorna allo standard 802.11ac, mentre il Bluetooth in dotazione è di tipo LE per la massima performance con i servizi di microlocalizzazione, come iBeacon. Non ultimo, iPhone 6 finalmente supporta i per le comunicazioni radio a brevissima distanza, come nel caso dei micropagamenti. Batteria: iPhone 6 gode di un’autonomia lievemente migliorata rispetto al predecessore iPhone 5S, con circa 14 ore garantite in conversazione 3G, 10 ore di navigazione LTE, 11 WiFi e 50 di riproduzione audio. iPhone 6 Plus, invece, si pregia di un aumento sensibile delle prestazioni energetiche: 24 ore 3G, 12 ore in LTE, 12 in WiFi e 80 in riproduzione audio.

Vedi le recensioni

iPhone 6 e iPhone 6 Plus

Novità software (↑)

I due melafonini sono distribuiti con iOS 8 precaricato, il nuovo sistema operativo mobile di Apple disponibile in download gratuito dal 17 settembre. Per le sue singole caratteristiche, si rimanda allo speciale dedicato. Vi sono tuttavia alcune funzioni che sono presenti solamente sugli iPhone 6, di seguito le più importanti:

Pannelli : grazie al grande schermo di iPhone 6 Plus, in modalità landscape il dispositivo può avvalersi di una navigazione a pannelli simile a quella già attiva da tempo su iPad. Sulla parte sinistra dello schermo le informazioni contestuali, come la ricerca dei nomi in rubrica, sulla sinistra invece il centro nevralgico dell’applicazione in uso;

: grazie al grande schermo di iPhone 6 Plus, in modalità landscape il dispositivo può avvalersi di una navigazione a pannelli simile a quella già attiva da tempo su iPad. Sulla parte sinistra dello schermo le informazioni contestuali, come la ricerca dei nomi in rubrica, sulla sinistra invece il centro nevralgico dell’applicazione in uso; Singola mano : nonostante le accresciute dimensioni, i melafonini possono comunque essere utilizzati con una mano sola. Facendo doppio tap con il pollice su qualsiasi punto, la schermata si abbasserà a livello del dito, permettendo così di premere qualsiasi pulsante dell’interfaccia;

: nonostante le accresciute dimensioni, i melafonini possono comunque essere utilizzati con una mano sola. Facendo doppio tap con il pollice su qualsiasi punto, la schermata si abbasserà a livello del dito, permettendo così di premere qualsiasi pulsante dell’interfaccia; Chiamate LTE e WiFi : grazie ai protocolli VoLTE (Voice Over LTE) e WiFi, gli iPhone 6 possono effettuare chiamate sfruttando i pacchetti dati anziché le normali comunicazioni cellulari;

: grazie ai protocolli VoLTE (Voice Over LTE) e WiFi, gli iPhone 6 possono effettuare chiamate sfruttando i pacchetti dati anziché le normali comunicazioni cellulari; Micropagamenti : Apple ha lanciato in concomitanza all’iPhone 6, al momento solo negli Stati Uniti, il suo nuovo sistema di pagamento Apple Pay. L’innovazione prevede la memorizzazione dei dati della propria carta di credito su iPhone – al momento sono supportate American Express, VISA e MasterCard – quindi l’abbinamento con NFC e Touch ID. Quando ci si trova in un negozio, sarà sufficiente avvicinare il proprio smartphone al lettore alla cassa, quindi confermare la transazione con una scansione dell’impronta digitale. Online, invece, è sufficiente premere il tasto “compra” sui siti abilitati, senza la necessità di digitare codici utente e password. Per memorizzare i dati della propria carta di credito , inoltre, basta semplicemente inquadrarla con la fotocamera.

: Apple ha lanciato in concomitanza all’iPhone 6, al momento solo negli Stati Uniti, il suo nuovo sistema di pagamento Apple Pay. L’innovazione prevede la memorizzazione dei dati della propria carta di credito su iPhone – al momento sono supportate American Express, VISA e MasterCard – quindi l’abbinamento con NFC e Touch ID. Quando ci si trova in un negozio, sarà sufficiente avvicinare il proprio smartphone al lettore alla cassa, quindi confermare la transazione con una scansione dell’impronta digitale. Online, invece, è sufficiente premere il tasto “compra” sui siti abilitati, senza la necessità di digitare codici utente e password. Per memorizzare i dati della propria , inoltre, basta semplicemente inquadrarla con la fotocamera. Fotografie : la fotocamera frontale FaceTime HD ottiene tutti i controlli – dall’esposimetro al bilanciamento del bianco, passando per l’HDR automatico – già abilitati su quella posteriore. Disponibili, inoltre, il timer d’autoscatto per i selfie e le riprese in sequenza, per un massimo di 10 inquadrature al secondo. Infine, il riconoscimento facciale è ora di default per entrambi gli obiettivi.

: la fotocamera frontale FaceTime HD ottiene tutti i controlli – dall’esposimetro al bilanciamento del bianco, passando per l’HDR automatico – già abilitati su quella posteriore. Disponibili, inoltre, il timer d’autoscatto per i selfie e le riprese in sequenza, per un massimo di 10 inquadrature al secondo. Infine, il riconoscimento facciale è ora di default per entrambi gli obiettivi. Video: oltre alla già citata modalità di ripresa a 120 e 240 fps, la registrazione dei video avviene con focus automatico e anche in timelapse, per realizzare filmati dilungati nel tempo da riprodurre in pochissimi secondi.

Confronto con i precedenti iPhone (↑)

Nonostante l’arrivo di nuovi modelli, i già disponibili iPhone 5C e iPhone 5S non sono stati esclusi dai listini Apple. Ecco una tabella di confronto fra i nuovi iPhone 6 e il precedente iPhone 5S:

iPhone 5S iPhone 6 iPhone 6 Plus SO iOS 7 iOS 8 iOS 8 Processori A7 64bit

coprocessore M7 A8 64bit

coprocessore M8 A8 64bit

coprocessore M8 RAM 1 GB 1 GB 1 GB Display 4 pollici

Retina 4,7 pollici

Retina HD 5,5 pollici

Retina HD Risoluzione 1136×640 pixel

326 ppi 1134×750 pixel

326 ppi 1920×1080 pixel

401 ppi Memoria 16, 32, 64 GB 16, 64, 128 GB 16, 64, 128 GB NFC No Sì Sì Fotocamera post. 8MP

flash True Tone

apertura f/2.2 8MP

Flash True Tone

apertura f/2.2 8MP

Flash True Tone

sistema OIS e f/2.2 Fotocamera ant. 1,2 megapixel 1,2 megapixel 1,2 megapixel Connettività WiFi, 3G, 4G LTE

Bluetooth 4.0

GPS, NFC WiFi, 3G, 4G LTE

Bluetooth 4.0

GPS, NFC WiFi, 3G, 4G LTE

Bluetooth 4.0

GPS, NFC Batteria 2.100 mAh ND ND Dimensioni 123,8 mm

58,6 mm

7,6 mm 138,1 mm

67,0 mm

6,9 mm 158,1 mm

77,8 mm

7,1 mm Peso 112 grammi 129 grammi 172 grammi Immagini Gallery Gallery Gallery

Accessori

I nuovi iDevice di Apple possono essere abbinati a una lunga lista di accessori appositamente creati dal gruppo di Cupertino. Fra i tanti, spiccano di certo le cover. Le varianti in vera pelle, in vendita a partire da 45 euro, sono disponibili nei colori nero, rosso, blu, marrone e rosa. Quelle in silicone, proposte a partire da 35 euro, vedono l’aggiunta delle tinte verde e azzurro.

Compatibilità con Apple Watch

Apple ha annunciato a inizio 2015 la disponibilità sul mercato del nuovo Apple Watch: l’orologio intelligente può sincronizzarsi con dispositivi iOS 8.2, rilasciato in concomitanza con lo smartwatch. Risultano pertanto compatibili tutte le versioni di iPhone dalla 5 in poi. Con iPhone 6 viene a crearsi una nuova sinergia, con app che andranno a sincronizzare dati e attività tra orologio e telefono, rendendo “smart” l’esperienza utente durante il tempo libero, durante l’allenamento, durante il lavoro: notifiche al polso, chiamate attivate da smartwatch, training gestito su smartphone. L’unione tra i due concept vale molto più della semplice somma algebrica tra il valore utilitaristico dei singoli device.

iPhone 7

Con l’introduzione di iPhone 7 (e con la scommessa ribadita sulla variante “Plus” con display di maggiori dimensioni), Apple ha imposto una accelerazione alla propria gamma in senso evolutivo: nessuna rivoluzione in termini di design, ma un grande passo avanti in termini di dotazione hardware e performance. Vedi la nostra recensione.