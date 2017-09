Apple presenta iPhone X

Display edge-to-edge da 5,8 pollici con pannello OLED, tecnologia Face ID per il riconoscimento facciale e doppia fotocamera posteriore per prestazioni al top. iPhone X è il dispositivo Apple che mira a definire un nuovo standard nell'universo mobile, uno smartphone che taglia i ponti con il passato e guarda al futuro, grazie anche alle prestazioni garantite dal processore processore A11 Bionic di nuova generazione. Via il pulsante Home: per risvegliare il device dallo standby è sufficiente sfiorare lo schermo. Arriverà sul mercato nel mese di novembre, con prezzi a partire da 999 dollari.