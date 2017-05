DJI presenta il minidrone Spark

Il nuovo minidrone DJI Spark è in grado di decollare dal palmo della mano e può essere controllato con estrema semplicità. Un piccolo quadcopter adatto a tutti, dal peso di circa 300 grammi, con il sensore da 12 megapixel equipaggiato che può scattare fotografie o registrare video in formato Full HD. È dotato di modulo GPS e raggiunge una velocità massima pari a 50 Km/h. La batteria interna, invece, offre un'autonomia pari a 16 minuti. Il debutto sul mercato è atteso per il mese di giugno, al prezzo di 599 euro per il kit base, con la possibilità di scegliere tra le colorazioni bianco, azzurro, verde, rosso e giallo. Garantita inoltre la compatibilità con il visore DJI Googles per un volo ancora più immersivo in realtà virtuale.