Homefront: The Revolution, America in ginocchio

Un'introduzione alla storia narrata in Homefront: The Revolution, con questo trailer italiano intitolato "America in ginocchio". Un contesto distopico, in cui la Corea del Nord ha vinto la guerra con la parte Sud del territorio grazie alla corsa agli armamenti favorita dalla losca APEX Corporation, arrivando ad estendere il proprio potere su tutto il pianeta, fino ad invadere il continente americano e i suoi abitanti. Il gioco, sviluppato da Dambuster Studios e pubblicato da Deep Silver, arriverà nei negozi il 17 maggio per le piattaforme PC, PlayStation 4 e Xbox One.