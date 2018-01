Sony BRAVIA: le TV OLED 4K della Serie AF8

Presentata al CES 2018 di Las Vegas la nuova Serie AF8 delle TV OLED 4K di Sony BRAVIA. Prodotti di fascia alta, per chi non accetta compromessi in termini di qualità dell'immagini e comparto sonoro, con processore 4K HDR X1 Extreme e tecnologia Acoustic Surface che provocando un'invisibile vibrazione del pannello emette il suono direttamente dallo schermo, per il massimo del coinvolgimento. Si tratta di televisori Ultra HD e con supporto alla modalità HDR. Due i modelli in arrivo nel corso dell'anno: XBR-55A8F con diagonale da 55 pollici e XBR-65A8F da 65 pollici. Nessuna informazione, al momento, per quanto riguarda i prezzi.