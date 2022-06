Apple Watch: perché è così indispensabile per chi ha un iPhone?

Oggigiorno il mercato degli orologi smart è in costante evoluzione; i cosiddetti smartwatch, infatti, sono il trend topic del momento. Tutti ne vogliono uno e tutti ne possiedono uno. In questo segmento di mercato, troviamo tantissimi protagonisti: ci sono brand cinesi, aziende americane e non solo. Sul versante Android c’è l’imbarazzo della scelta, con tanti dispositivi differenti fra loro e che presentano però, sistemi operativi molto particolari. Troviamo TizenOS, I software proprietari delle case costruttrici oppure Google Wear, Che proprio di recente sta vivendo una seconda vita. In questa moltitudine di gadget, spicca però l’Apple Watch che, al netto delle statistiche e dei dati di vendita, rappresenta oggi la miglior soluzione per chi cerca un indossabile da polso.

Le società di ricerca infatti, hanno decretato che Apple e l’azienda leader nel segmento degli smart Watch; unico limite? Avere un iPhone. Poi però, se si cerca un modello, non c’è che l’imbarazzo della scelta. Troviamo il Watch Series 3 da 199€, l’SE da 319 e il Watch Series 7 da oltre 439€. Tanti prodotti per tutte le tasche, come si suol dire.

Vediamo ora perché, secondo noi, è indispensabile avere un terminale del genere al proprio polso.

Apple Watch: impossibile non averlo

In primo luogo, un Apple Watch è un perfetto notificatore, vale a dire che vi segnalerà tutte le notifiche provenienti dai principali social network, dalle applicazioni di messaggistica, non chiede telefonate in entrata. Grazie alla cassa al microfono integrato poi, potrete anche rispondervi e dialogare con i vostri interlocutori in tutta tranquillità. Se poi avete la fortuna di comprare un modello con modem 4G integrato, allora potrete uscire di casa anche senza iPhone e sarete comunque reperibili per telefonate, messaggi e molto altro ancora.

L’orologio di Apple regala soddisfazioni anche a coloro che cercano un compagno per gli allenamenti. Si possono monitorare i propri progressi sportivi E volendo si può tener traccia anche della qualità del sonno grazie ad un sensore apposito.

Potrete anche misurare il battito cardiaco e, nei modelli più evoluti, fare anche un elettrocardiogramma e misurare il livello di ossigeno presente nel sangue.

Le funzionalità di un Apple Watch però non finiscono qui; questo è un device che bisogna possedere per capire tutto quello che è in grado di fare. Inoltre, è super personalizzabile grazie ai tantissimi quadranti che Apple ha rilasciato. Se siete amanti della moda poi, potrete anche comprare tanti cinturini di brand di terze parti a poco, così da avere un orologio “diverso“ per ogni occasione.

Noi vi consigliamo Apple Watch SE (40 mm) a 259,90€ con spedizione gratuita da Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.