Apple iPad: MAXI RIBASSO di 90€ nella sua versione azzurra

Apple iPad 2022 da 10,9″ in azzurro è un dispositivo versatile e colorato, perfetto per chi cerca un tablet potente e facile da usare. Con il suo schermo Retina da 10,9 pollici, offre immagini nitide e colori vivaci, ideali per guardare video, sfogliare foto o navigare sul web. Il design è moderno e sottile, con bordi piatti che gli conferiscono un look elegante e un tocco giovanile. La finitura in azzurro aggiunge un tocco di personalità, rendendolo un’opzione attraente per chi vuole distinguersi con stile.

Sotto la scocca, l’iPad è alimentato dal chip A14 Bionic, che garantisce un’ottima fluidità nelle attività quotidiane, dalle app per la produttività ai giochi. La fotocamera frontale è stata migliorata per le videochiamate, ora posizionata sul lato lungo del tablet, rendendo le conversazioni più naturali. Grazie alla compatibilità con Apple Pencil e Smart Keyboard, diventa uno strumento ideale anche per prendere appunti, disegnare o lavorare in movimento. Con 64GB di spazio di archiviazione, offre spazio sufficiente per app, foto e documenti, mentre il supporto Wi-Fi consente una connessione veloce e affidabile.