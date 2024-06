La tua musica OVUNQUE con lo Speaker Bluetooth JBL a quasi META' PREZZO

Per creare l’atmosfera giusta al mare o in piscina con la tua musica preferita, abbiamo il diffusore che fa al caso tuo! Si tratta dello Speaker Bluetooth Portatile JBL Charge 5, oggi disponibile su Amazon a soli 110 euro con un mega sconto del 45%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, una promozione così conveniente non capita tutti i giorni!

Speaker Bluetooth Portatile JBL Charge 5: porta la tua musica ovunque

Lo Speaker Bluetooth Portatile JBL Charge 5 ti permette di portare la tua musica preferita ovunque, creando l’atmosfera giusta anche al mare o in piscina.

Grazie al JBL Pro Sound, al driver racetrack e a due JBL Bass Radiator, questo prezioso diffusore portatile Bluetooth riproduce dal tuo smartphone o tablet un suono potente e con bassi corposi in qualsiasi ambiente.

L’autonomia è un’altra caratteristca di spicco della casa grazie ad una batteria potente che offre fino a 20 ore di riproduzione musicale senza fili dai dispositivi con Bluetooth, ricaricabili grazie al powerbank integrato. Questo vuol dire che potrai ascoltare la tue canzoni preferite per una giornata intera senza alcuna preoccupazione.

Inoltre, grazie alla certificazione waterproof e dustproof IPX67, questo dispositivo risulta super portatile perché resistente ad acqua e polvere: portalo con te in piscina o al parco e divertiti con i tuoi amici creando l’atmosfera giusta!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.