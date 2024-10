Maxi offerta sulla Macchina da caffé Nespresso Inissia (con 90€ di caffè in omaggio)

Per gustare un espresso intenso e schiumoso come quello del bar ogni volta che vuo direttamente a casa tua, prova la Macchina da caffé Nespresso Inissia! Oggi è disponibile su Amazon a soli 78 euro con uno sconto bomba del 20%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, procedendo oggi stesso con l’ordine avrai in omaggio 90 euro di caffè Nespresso. Cosa aspetti? Una promozione così conveniente non capita tutti i giorni!

Macchina da caffé Nespresso Inissia: funzionalità e modalità di utilizzo

La Macchina da caffé Nespresso Inissia è un piccolo gioiellino con il quale poter preparare direttamente a casa tua un espresso come quello del bar.

Grazie al sistema Nespresso Original Line e alla pompa ad alta pressione da 19 bar, questo dispositivo ti farà sentire come un vero barista professionista, garantendo bevande impeccabili dal gusto intenso. La modalità di utilizzo è semplice ed intuitiva ed hai anche la possibilità di scegliere tra due lunghezze in tazza programmabili in base alla quantità di caffè che preferisci: Espresso e Lungo.

Inoltre il serbatoio dell’acqua da 0,7 litri garantisce la preparazione di un numero elevato di caffè, ed è anche removibile così da facilitarne la manutenzione e la pulizia. Un’altra funzionalità importante del dispositivo è la Eco Mode grazie alla quale è garantito lo spegnimento automatico dopo 9 minuti di inattività.

Per finire, questo modello è davvero super compatto ed elegante così da poter essere posizionato in qualsiasi angolo della cucina o dell’ufficio.

Oggi la Macchina da caffé Nespresso Inissia è disponibile su Amazon a soli 78 euro con uno sconto bomba del 20%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, procedendo oggi stesso con l’ordine avrai in omaggio 90 euro di caffè Nespresso. Cosa aspetti? Una promozione così conveniente non capita tutti i giorni!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.