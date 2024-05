15€ gratis da Amazon: il trucco che pochi conoscono

Maggio 2024: il mese in cui Amazon ha deciso di premiare i suoi clienti Prime con un’offerta imperdibile. Se non hai mai utilizzato Amazon Photos, il colosso dell’e-commerce ti regala ben 15 euro di credito! Un’opportunità da cogliere al volo, ma attenzione: il tempo stringe.

Come approfittare di questa promozione irresistibile? Segui questi semplici passaggi:

Scarica subito l’app Amazon Photos (disponibile per Windows, Android e iOS) e installala sul tuo dispositivo. Iscriviti ad Amazon Prime oppure accedi con il tuo account e attiva il salvataggio automatico per il backup delle foto. Se non hai voglia, basta caricarne una manualmente! Controlla la tua casella e-mail collegata ad Amazon: entro 4 giorni riceverai il tuo credito promozionale di 15 euro, insieme alle istruzioni per utilizzarlo.

Ma non pensare di poter rimandare all’infinito: hai tempo solo fino alle 23:59 del 31 maggio 2024 per sfruttare questo regalo. E attenzione alle condizioni: il credito è valido solo per prodotti venduti e spediti da Amazon su www.amazon.it, con alcune esclusioni (prodotti di terzi, Warehouse Deals, contenuti digitali, libri, Buoni Regalo, alcolici e articoli per bambini).

Inoltre, per beneficiare dell’offerta devi effettuare un ordine di almeno 30 euro e il codice promozionale non è cumulabile con altre promozioni ed è sfruttabile fino al 15 giugno, come spiegato nella pagina della promozione su Amazon. Ma con 15 euro in tasca, raggiungere quella soglia sarà uno scherzo!

Non lasciare che questa opportunità ti sfugga: corri su Amazon, iscriviti o accedi al tuo account Prime e carica una foto su Amazon Photos e preparati a fare shopping con il tuo credito omaggio. Il countdown è iniziato!