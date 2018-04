I droni di DJI si comprano con i Bitcoin

Filippo Vendrame,

I droni di DJI possono, adesso, essere acquistati in Italia anche attraverso i Bitcoin. L’iniziativa è del DJI Autohorized Retail Store Italia che per primo al mondo ha deciso di compiere questo importante passo verso la moneta digitale. L’utilizzo dei Bitcoin non servirà solamente per acquistare i multirotori in vendita nell’eShop ma anche per comprare accessori e corsi.

L’approccio verso i Bitcoin è solamente all’inizio. Infatti, l’obiettivo di breve termine è quello di permettere di utilizzare la valuta digitale anche per gli acquisti effettuati presso gli store ufficiali di Roma e Milano. In questo caso, il pagamento sarà possibile grazie ad un’applicazione “Wallet” e si potrà effettuare semplicemente con la scansione di un QR Code. Il pagamento sarà assolutamente sicuro e tutti i dati saranno protetti. Per quanto riguarda gli acquisti attraverso l’eShop del DJI Store italiano, gli interessanti non dovranno fare altro che scegliere l’opzione “Bitcoin” come forma di pagamento alternativa all’uso di PayPal o del bonifico bancario.

Per incentivare l’utilizzo della criptovaluta, il DJI Store italiano regalerà un buono sconto del valore del 10% di quanto comprato, da utilizzarsi per un successivo acquisto. La promozione è valida solamente entro il prossimo 30 giugno 2018. Chi acquisterà, per esempio, un nuovo DJI Mavic Air a 849 euro, riceverà un buono sconto di 84,90 euro da spendere per un acquisto successivo.

Accettare Bitcoin (BTC ed XBT) è sicuramente un passo verso il futuro ed una mossa strategica per acquisire nuove categorie di clienti. Il Bitcoin non è solo re incontrastato delle criptovalute, ma è soprattutto un’innovativa tecnologia crittografata che intende rivoluzionare l’economia mondiale. Bitcoin è diventato anche famoso in quanto garantisce un alto livello di anonimato per l’acquirente che lo utilizza.

Trattasi di un’iniziativa particolarmente innovativa che cavalca il successo che stanno avendo le criptovalute ed in particolare i Bitcoin.