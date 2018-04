Yi M1 4K, fotocamera mirrorless in offerta lampo

Floriana Giambarresi,

Catturare fotografie e video con l’altissima risoluzione 4K, grazie a una fotocamera con design minimalista ideale per chi inizia a sperimentare nel mondo della fotografia, a un prezzo molto conveniente è ora possibile mediante Yi M1 4K, fotocamera digitale mirrorless oggetto di una offerta lampo su Amazon che in giornata odierna la propone a 279 euro invece di 369 euro. Spedizione gratuita inclusa.

All’interno di una struttura di una tradizionale mirrorless minimalista, Yi M1 4K dispone di uno schermo touchscreen da 3 pollici che, insieme ai due soli pulsanti fisici disponibili sul corpo del dispositivo, serve a controllarne la funzionalità. Per quanto concerne le specifiche tecniche, la fotocamera integra un sensore da 20 megapixel CMOS formato Quattro Terzi (17,3 x 13 mm) affiancato da un obiettivo in kit 12-40mm F3.5-5.6 (ma intercambiabile, come in tutte le mirrorless), sensibilità ISO da 100 a 25600 ISO, raffiche di scatto a 5fps e possibilità di catturare video fino a 4K a 30fps e a 1080p a 60fps.

Non manca il supporto a Wi-Fi e Bluetooth per connettere la fotocamera a ottiche intercambiabili a un altro dispositivo elettronico e una batteria da 900 mAh che, secondo la casa produttrice Xiaomi, consente di scattare fino a 380 fotografie per ogni singola ricarica. Manca il flash, per cui si dovrà provvedere ad utilizzarne uno esterno qualora si abbia tale necessità. Per quanto riguarda il lato software, Yi M1 4K offre una modalità master che consente di selezionare diverse categorie di foto predefinite (ad esempio tramonto, ritratto, neve, notturna, fuochi d’artificio, etc) e di settare automaticamente le relative impostazioni così da ottenere il miglior risultato con il minimo sforzo.

Trattasi dunque di una buona fotocamera mirrorless digitale per principianti con un rapporto qualità prezzo convincente, ancora di più se si considera l’offerta lampo proposta dal noto e-commerce. Compatta, leggera, maneggevole e con video in 4K, rappresenta una buona occasione per chi voglia entrare nel mondo delle camera a lenti intercambiabili con una entry-level apprezzabile.