Indiscrezione particolarmente interessante, quella che giunge sul fronte degli smartphone targati mela morsicata. Così come confermato dalla testata francese Consomac, Apple ha registrato ben 11 nuovi device all’Eurasian Economic Commission (EEC), dei dispositivi aggiuntivi rispetto alla linea oggi in commercio. Si tratta di un passo decisamente rilevante per Cupertino, considerando come la documentazione ECC sia storicamente predittiva delle strategie del gruppo californiano: lo scorso febbraio, ad esempio, grazie all’ente si è scoperta l’esistenza del nuovo iPad 2018.

Le tempistiche sono certamente singolari, poiché Apple di norma non è solita registrare i propri prodotti con diversi mesi d’anticipo rispetto all’effettiva release, per questioni di riservatezza. E, a meno che l’azienda non abbia intenzione di lanciare un successore di iPhone SE durante l’estate, per i flagship della linea bisognerà attendere il consueto settembre.

I dispositivi, aggiornati a iOS 11 così come riportato dalla documentazione, sono ben 11 e riportano le seguenti sigle: A1920, A1921, A1984, A2097, A2098, A2099, A2101, A2103, A2104, A2105 e A2106. È doveroso sottolineare come, in realtà, i modelli effettivi potrebbero essere molti meno, la differenza di codice potrebbe riguardare solo piccole varianti hardware. Per il nuovo iPad, ad esempio, il gruppo californiano ha usato due codici diversi per distinguere la versione solo WiFi da quella con LTE.

Sebbene al momento non sia possibile fare previsioni, per settembre pare ormai certo il lancio di tre esemplari: due successori OLED di iPhone X, rispettivamente da 5.8 e 6.5 pollici, e un modello LED più economico da 6.1 pollici. A questi potrebbe aggiungersi anche una nuova versione di iPhone SE, sebbene gli esperti non siano oggi in accordo: per alcuni lo smartphone arriverà entro l’estate, per altri Apple non avrebbe intenzione di procedere con il modello da 4 pollici.

Così come già accennato, l’attuale registrazione è singolare, poiché decisamente antecedente all’effettivo lancio dei nuovi iPhone. Le prime notizie potrebbero però giungere già nel mese di giungo, con la WWDC 2018 prevista a partire dall’8 dello stesso mese. Apple non presenta iPhone alla WWDC ormai da anni, praticamente da iPhon5 4, ma il palco potrebbe essere perfetto proprio per iPhone SE.