Casio WSD-F20A, nuovo smartwatch con Wear OS

Luca Colantuoni,

Il produttore giapponese ha annunciato una new entry per la serie Pro Trek. Il Casio WSD-F20A è sostanzialmente la versione economica dello smartwatch presentato al CES 2017 di Las Vegas. Il design è identico, così come specifiche e funzionalità, ma ci sono alcune differenze che hanno permesso di ridurre il prezzo. Non cambia ovviamente il target del gadget, ovvero gli utenti che praticano escursioni a piedi.

Essendo uno smartwatch per attività all’aperto, il Casio WSD-F20A può essere usato con qualsiasi condizione atmosferica. L’orologio ha infatti ricevuto la certificazione MIL-STD-810G e può essere indossato in acqua fino ad una profondità di 50 metri. I costi produttivi sono stati ridotti rispetto al modello WSD-F20 utilizzando la resina per applicare il colore alla cassa e una fibbia in materiale più economico (non acciaio inossidabile). Lo schermo LCD circolare ha una diagonale di 1,32 pollici e una risoluzione di 300×300 pixel. Grazie alla tecnologia dual layer è possibile scegliere un quadrante a colori o monocromatico.

Il Casio WSD-F20A integra tutti i sensori necessari per le escursioni: bussola digitale, accelerometro, barometro, altimetro, giroscopio e GPS. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11b/g/n e Bluetooth 4.1. Sono inoltre presenti microfono e motore a vibrazione. Lo smartwatch può essere sfruttato anche come fitness tracker per il monitoraggio dell’attività fisica. Il produttore non ha indicato altre specifiche (processore, RAM e storage). È possibile però usare la memoria interna per scaricare le mappe offline.

La batteria, ricaricabile tramite il connettore magnetico, offre un’autonomia di oltre un mese in modalità orologio e di un giorno circa in modalità normale. Il sistema operativo è ovviamente Wear OS 2.0. Il prezzo del Casio WSD-F20A è 399 dollari.