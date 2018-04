Garmin Connect IQ 3.0 e nuove app per smartwatch

Floriana Giambarresi,

Garmin annuncia la nuova piattaforma Garmin Connect IQ 3.0 insieme a una serie di nuove app nel tentativo di rendere i suoi smartwatch e i computer da bici molto più intelligenti e dotati di più funzionalità.

Creata tre anni fa e oggi fruita su 8 milioni di dispositivi in tutto il mondo, la rinnovata piattaforma dedicata agli sviluppatori apre ora ai lettori audio Garmin, consentendo alle terze parti di integrare musica, podcast, audiolibri e altri contenuti nei dispositivi Garmin compatibili. I developer saranno anche in grado di integrare le mappe di Garmin nelle loro app e sfruttare le funzionalità di notifica dagli smartphone. Ciò significa per gli utenti che sui dispositivi indossabili dell’azienda ma anche sui computer per le biciclette dovrebbero vedersi presto più app, quadranti e opzioni che consentiranno di fruire di tutto ciò.

Annunciate per l’occasione anche una serie di nuove app Garmin Connect, come MySwimPro, Trailforks, Yelp e iHeartRadio. La prima, ovvero MySwimPro, offrirà ai nuotatori la possibilità di accedere a piani di allenamento personalizzati per sei, otto e dodici settimane; Yelp è un noto servizio che aiuta a trovare percorsi e luoghi di interesse nelle vicinanze; Trailforks è dedicata ai ciclisti, consentendo loro di scaricare percorsi da fare in mountain bike direttamente sul computer da bici Garmin Edge. iHeartRadio, costruita inizialmente per il Garmin Forerunner 645 Music, offre la possibilità di sincronizzare le playlist con il dispositivo indossabile.

Connect IQ è stata lanciata tre anni fa e ci sono stati oltre 54 milioni di download di app su oltre otto milioni di dispositivi compatibili, secondo quanto annunciato dalla nota azienda. L’aggiornamento del software Garmin Connect 3.0, insieme alle nuove app Connect IQ, inizieranno a essere implementate su dispositivi compatibili già a partire da oggi, andando così ad accrescere ulteriormente l’offerta disponibile sugli orologi sportivi intelligenti dell’azienda.