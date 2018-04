Marco Grigis,

Anche iPhone 5S, lo smartphone di Apple lanciato nel 2013, potrebbe ricevere l’aggiornamento a iOS 12, il nuovo sistema operativo mobile che Cupertino probabilmente presenterà nel corso della WWDC 2018. È quanto si apprende dall’analisi del codice di WebKit, condotta da alcuni esperti su Reddit: la mela morsicata starebbe testando l’aggiornamento anche sul vecchio device.

Di norma, Apple garantisce gli aggiornamenti dei propri dispositivi per cinque anni: iPhone 4S, ad esempio, si è fermato a iOS 9, mentre iPhone 5 a iOS 10. Di conseguenza, i principali analisti da tempo ritengono che iPhone 5S possa essere abbandonato con l’arrivo di iOS 12, ma le evidenze dalle parti di Cupertino sembrerebbero sconfessare questa previsione.

Secondo quanto apparso su Reddit, in base a una discussione inerente a WebKit, sarebbero state trovate delle stringhe di codice relative a iOS 12 su iPhone 5S: nel dettaglio, una release nightly di WebKit sarebbe in fase di test in un simulatore software dello smartphone.

Così come sottolinea 9to5Mac, tuttavia, il fatto che emergano dettagli sul supporto di iOS 12 su iPhone 5S non è immediata garanzia dell’effettiva release per il pubblico. Il sistema operativo potrebbe essere stato caricato solo a scopo di test o, ancora, alcune delle funzioni principali potrebbero essere disabilitate o non accessibili. Non ultimo, non si può escludere che Apple decida di abbandonare il modello nonostante l’eventuale compatibilità, per evitare performance troppo ridotte per l’utente finale. Sempre 9to5Mac, inoltre, spiega come nel codice appaia spesso la risoluzione 1.136×640 che, oltre a identificare iPhone 5S, potrebbe essere anche relativa al più performante iPhone SE.

Come già anticipato, le principali funzionalità di iOS 12 saranno presentate nel corso della WWDC di giugno, con le prime beta disponibili in estate e la release finale agli utenti a settembre, in concomitanza con la presentazione dei nuovi iPhone. Mancano ancora diverse settimane, di conseguenza, per comprendere se iPhone 5S sarà davvero supportato.