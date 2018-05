Nest Temperature Sensor in vendita su Google Store

Cristiano Ghidotti,

L’offerta di Nest rivolta alle smart home si arricchisce oggi di un nuovo dispositivo: si tratta del Temperature Sensor, in realtà già presentato lo scorso anno dalla divisione di Alphabet, ma fino ad ora mai reso disponibile per l’acquisto sullo store ufficiale di Google. Come si può intuire già dal nome è un sensore dedicato alla misurazione della temperatura, progettato per interfacciarsi con il Learning Thermostat così da ottimizzarne il funzionamento e consentire un ulteriore risparmio energetico. È utile soprattutto per le abitazioni di grandi dimensioni.

La trasmissione dei dati avviene ovviamente in modalità wireless, tramite il modulo Bluetooth integrato. Non è necessario alcun tipo di alimentazione esterna: all’interno trova posto una batteria che garantisce una durata fino a due anni. Nella confezione è inoltre incluso il supporto per eseguire in modo rapido e indolore il montaggio a parete. A livello di design si è di fronte a un disco bianco con il logo di Nest posizionato al centro, dunque un apparecchio discreto che quasi sparisce una volta installato. Ciò che fa è rilevare la temperatura in uno o più punti precisi dell’abitazione, così da regolare gli impianti in modo efficiente in base alle diverse zone.

Al momento Nest Temperature Sensor non ha ancora fatto la sua comparsa sul Google Store italiano. Oltreoceano può invece essere acquistato al prezzo di 39 dollari per una singola unità oppure nel bundle che ne contiene tre con una spesa pari a 99 dollari. È ovviamente garantita la piena compatibilità sia con la versione standard del termostato di terza generazione sia con il più economico Thermostat E.