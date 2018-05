WhatsApp in crash con un semplice messaggio

Luca Colantuoni,

Come qualsiasi software anche la nota app di messaggistica non è priva di bug. Il problema riguarda il rendering di un particolare carattere di controllo inserito nel messaggio, ma non visibile agli utenti, che manda in crash WhatsApp per Android e iOS. In attesa del rilascio di un aggiornamento è necessario prestare attenzione ai messaggi ricevuti. In alcuni paesi lo “scherzo” è diventato virale.

Il bug è simile a quello che causava il blocco di iOS, quando l’utente riceveva una notifica con testo contenente un simbolo della lingua telugu molto diffusa in India. Nel caso di WhatsApp, uno dei messaggi incriminati è “This is very Interesting“, seguito dall’emoji della faccina che ride con le lacrime. I simboli nascosti, che l’app tenta di interpretare, sono tra l’emoji e le virgolette di chiusura.

Il secondo messaggio virale è “If you touch this black dot then your WhatsApp will hang“, seguito dalla emoji di una mano che indica un punto nero. Se l’utente non resiste alla tentazione e tocca il punto nero, WhatsApp andrà in crash e in alcuni casi bloccherà l’intero sistema operativo per un tempo più o meno lungo. L’unica soluzione è forzare il riavvio dello smartphone. Convertendo il testo in HTML si scopre una lunga sequenza di caratteri “&rlm” non visibile, ma interpretabile dall’applicazione.

Si tratta del carattere di controllo Right-to-left mark che informa il sistema della presenza di un testo scritto in una lingua leggibile da destra a sinistra, come l’arabo. Dato il numero elevato di caratteri, WhatsApp si blocca. Il fix dovrebbe arrivare nel corso delle prossime ore, in quanto il problema è di facile soluzione.