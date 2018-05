Amazon Alexa, ora anche predefinito sugli Android

Floriana Giambarresi,

Alexa di Amazon può da adesso essere impostato come l’assistente personale virtuale predefinito sugli smartphone Android, al posto dell’Assistente Google o di Cortana di Microsoft. Lo ha scoperto un utente di Reddit indicando che vi si accede tenendo premuto il pulsante Home del dispositivo, mentre per abilitarlo occorre aggiornare l’app Alexa, accedere alle Impostazioni del telefono, cercare App di assistenza e modificare la selezione a proprio piacimento.

Quando si tratta di assistenti vocali, la maggior parte delle persone decide qual è il suo preferito. Indipendentemente da ciò che si desidera, tuttavia, a volte l’assistente di cui si può fruire è interamente determinato dal dispositivo che si sta utilizzando: non è così però per gli utenti Android, dato che possono sostituire l’Assistente Google predefinito con Alexa oppure con Cortana.

Le funzionalità di Alexa su Android sono comunque ancora piuttosto limitate: non può caricare mappe o effettuare chiamate native, ma può eseguire una ricerca rapida su Google, impostare una sveglia, inviare messaggi e fissare appuntamenti. Inoltre, se per Google Assistant è possibile pronunciare “OK Google” con la propria voce per attivare l’assistente virtuale, con Alexa ciò non è possibile: per farlo, è necessario tenere premuto il tasto Home sullo smartphone.

La questione al momento non riguarda comunque l’utenza italiana dato che l’app di Alexa per Android non è ancora disponibile sul Play Store locale. Chi vive all’estero potrà comunque abilitarla in tal modo: aggiornare Alexa all’ultima versione presente sul Google Play Store, aprire le Impostazioni dello smartphone, cercare la voce App di assistenza e scegliere il risultato con lo stesso nome, per poi cliccare su Alexa per impostarlo come assistente personale predefinito su Android.