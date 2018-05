Kena Mobile, il 4G arriva a settembre

Filippo Vendrame,

I clienti dell’operatore virtuale Kena Mobile potranno accedere alle rete 4G a partire dal mese di settembre. L’indiscrezione arriva da MVNO News che spiega che finalmente il 4G sarà disponibile per tutti i clienti di Kena Mobile anche se ci sarà da attendere ancora qualche mese. Come noto, Kena Mobile è un operatore virtuale di TIM nato per “aggredire” le fasce di basso spendenti del mercato della telefonia mobile.

Nonostante sia un operatore virtuale nato direttamente da una costola di TIM, le offerte di Kena Mobile si sono sempre contraddistinte per l’assenza della possibilità di poter accedere alla rete 4G. Una lacuna che presto, però, sarà colmata. Non è chiaro se l’accesso sarà libero per tutti o se ci sarà da sottoscrivere una qualche particolare opzione tariffaria. In ogni caso trattasi di una buona notizia che rende questo operatore virtuale ancora più interessante. La fonte riporta anche che l’accesso alla rete 4G non avverrà in concomitanza con lo sbarco sul mercato italiano di Iliad previsto per l’estate.

Una scelta che per qualcuno poteva avere una logica visto che Kena Mobile è nato anche per occupare gli spazi in cui proverà ad entrare proprio il nuovo operatore francese. Sempre la fonte fa sapere che nel frattempo Kena Mobile proporrà nuove ed interessanti offerte tariffarie per i suoi clienti.

Per poter sfruttare i pacchetti dati offerti dall’operatore virtuale all’interno delle sue offerte sulla rete 4G ci sarà, quindi, da attendere ancora qualche mese.

Anche se l’arrivo del 4G non coinciderà con lo sbarco italiano di Iliad, Kena Mobile sicuramente sarà un ostico rivale per l’operatore francese. L’operatore virtuale italiano, infatti, sta ottenendo ottimi riscontri all’interno del difficile mercato italiano.