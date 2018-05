Konami annuncia PES 2019: ecco il primo trailer

Cristiano Ghidotti,

In anticipo rispetto a quanto avviene solitamente, ecco l’annuncio ufficiale per la prima simulazione calcistica della stagione: Konami batte sul tempo EA Sports e presenta PES 2019. Il titolo è già disponibile per l’acquisto in fase di pre-ordine, nell’edizione standard e in quelle arricchite da contenuti aggiuntive: arriverà in Europa su PC e console il 30 agosto.

I testimonial scelti per promuovere il gioco sono il brasiliano Coutinho del Barcellona e la leggenda inglese David Beckham, entrambi protagonisti nel primo trailer pubblicato e visibile in streaming di seguito. Tra le novità introdotte spicca il supporto al formato 4K e alla modalità HDR, ovviamente laddove compatibili con le piattaforme e i televisori utilizzati. La software house sta riponendo grande attenzione anche nella riproduzione degli elementi di contorno come quelli relativi allo stadio, al sistema di illuminazione e nella resa delle diverse condizioni meteo che andranno a influire in modo determinante sul gameplay. Ecco quanto si legge sul sito ufficiale.

Sono stati aggiunti gli effetti metereologici della neve, che oltre a coprire il campo influenzerà le dinamiche di gioco. Dovrai pianificare la tua strategia e azzeccare le scelte giuste in base al meteo.

Konami afferma di aver perfezionato la gestione dei tiri, così da offrire un feedback più realistico e un comportamento della sfera migliorato. Altre aree interessate dagli interventi della software house sono quelle relative alle animazioni e alla caratterizzazione dei singoli calciatori, con l’introduzione di skill e abilità personali. Sarà interessante capire se Pro Evolution Soccer 2019 arriverà anche su Switch, PS3 e Xbox 360: le tre console al momento non sono citate nel comunicato ufficiale. Da chiarire anche la questione licenze: si parla di nuovi campionati, mentre la Champions League sembra poter confluire nella serie concorrente FIFA di EA Sports.