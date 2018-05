UPS, furgoni elettrici a Londra e a Parigi

Filippo Vendrame,

UPS e l’azienda inglese Arrival hanno stretto una partnership per lo sviluppo di una flotta di 35 veicoli elettrici modulari per la consegna dei prodotti a Londra e a Parigi. UPS ha affermato che questi innovativi veicoli dovrebbero essere pronti a scendere in strada entro la fine del 2018. Questi particolari veicoli dovrebbero disporre di una batteria in grado di assicurare circa 150 miglia (240 chilometri) di autonomia. Oltre ad essere mezzi di trasporto 100% elettrici e quindi non inquinanti, questi veicoli disporranno anche di avanzate tecnologie tra cui i supporti alla guida ADAS che permetteranno di rendere la marcia più sicura e meno stressante. Questi furgoni elettrici saranno dotati anche di un grande parabrezza panoramico che offrirà al guidatore maggiore visibilità, migliorando, così, la sicurezza di marcia.

UPS afferma che il range operativo di questi mezzi di trasporto è molto superiore rispetto a quello degli altri veicoli elettrici per le consegne utilizzati altrove. UPS, infatti, sta lavorando a questo progetto con Arrival sin dal 2016 e in tutto questo tempo sono stati sviluppati diversi prototipi. Attualmente, UPS ha oltre 300 veicoli elettrici e quasi 700 veicoli ibridi in Europa e negli Stati Uniti. UPS afferma che dal 2009 ha investito ben 750 milioni di dollari in veicoli ad alta tecnologia e alternativi.

Le aziende che forniscono servizi come taxi e strumenti per le consegne si rivolgono sempre più a veicoli elettrici a emissioni zero per combattere gli alti livelli di inquinamento nelle città densamente abitate come Londra e Parigi.

UPS è comunque sempre stata molto attenta all’ambiente e a cercare soluzioni di logistica che potessero inquinare di meno. Al riguardo, si ricorda, per esempio, la maxi prenotazione di ben 125 Tesla Semi, i ben noti camion elettrici dell’azienda americana di Elon Musk che puntano a voler rivoluzionare il mondo dei trasporti.