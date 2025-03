Formula 1 2025 GP d’Australia: come seguirlo in diretta

Motori accesi e adrenalina alle stelle per gli appassionati italiani di Formula 1 2025. Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato per il GP Australia, in programma a Melbourne, presso il celebre tracciato di Albert Park. Si tratta del primo grande evento della nuova stagione, pronto a regalare emozioni in notturna agli spettatori italiani, costretti a fare i conti con il fuso orario.

Il weekend di gara avrà inizio venerdì 14 marzo con le prime prove libere alle 02:30, seguite dalle FP2 alle 06:00. Sabato 15 marzo sarà il turno di FP3 e qualifiche, agli stessi orari. Infine, il Gran Premio scatterà domenica 16 marzo alle 05:00. Per chi preferisce un risveglio più comodo, sarà possibile seguire la TV8 differita gara alle 14:00, mentre Sky Sport F1 offrirà la copertura completa e in diretta di tutte le sessioni.

Gli appassionati residenti all’estero potranno seguire il streaming Formula 1 superando le restrizioni geografiche grazie all’uso di servizi VPN per Formula 1 come NordVPN. Collegandosi a server italiani, sarà possibile accedere senza limitazioni alle trasmissioni nazionali.

La griglia di partenza per la stagione 2025 si preannuncia estremamente competitiva. La McLaren parte in pole position dopo test pre-stagionali sorprendenti, mentre Ferrari punta a consolidare i successi ottenuti in due delle ultime tre edizioni australiane. Red Bull, nonostante qualche incertezza nei test, rimane tra i favoriti, mentre Mercedes mostra segnali di ripresa rispetto alle prestazioni altalenanti dello scorso anno. La competizione tra i team Formula 1 2025 si annuncia serrata, complice l’avvicinamento delle prestazioni tra le scuderie grazie alla prossima scadenza del regolamento tecnico attuale.

Il tracciato di Albert Park, con le sue caratteristiche tecniche e le difficoltà legate al traffico nelle qualifiche, promette uno spettacolo imprevedibile. Una stagione ricca di emozioni è pronta a decollare, e gli appassionati non vedono l’ora di scoprire chi dominerà la pista australiana.

