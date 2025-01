Ferrari Testarossa a sei ruote: la trasformazione estrema dal Texas

Una Ferrari Testarossa con sei ruote è stata avvistata in Texas, attirando l’attenzione degli appassionati di tuning auto. Questa trasformazione radicale è opera del customizzatore francese Alexandre Danton, celebre per le sue modifiche estreme su modelli iconici come la Rolls-Royce Phantom e la Lamborghini Espada. L’esemplare unico, attualmente ospitato presso l’officina texana Gas Monkey Garage di Richard Rawlings, rappresenta una reinterpretazione audace della berlinetta del Cavallino Rampante.

La storica vettura è stata completamente rivoluzionata sia esteticamente che funzionalmente. All’anteriore, le carreggiate sono state ampliate con l’aggiunta di un bodykit, mentre i fari pop-up sono stati sostituiti da convogliatori d’aria. Sul tetto, una presa d’aria alimenta il motore, la cui configurazione resta incerta: potrebbe trattarsi del classico 12 cilindri a V di 180° o di un propulsore alternativo. Tuttavia, è al posteriore che si trova la modifica più sorprendente: un secondo asse di ruote è stato aggiunto, con i passaruota laterali rimossi per esporre le ruote. Inoltre, la griglia lamellare tradizionale è stata modificata per ospitare nuovi terminali di scarico.

La Ferrari Testarossa non è nuova a trasformazioni audaci. Tra le elaborazioni più famose, la Koenig Specials Competition Evolution II ha spinto il modello fino a 1.000 CV, aggiungendo un’ala posteriore ispirata alla F40. Altre personalizzazioni, come quelle di Officine Fioravanti, hanno privilegiato interventi più sobri sul piano tecnico e stilistico. L’officina californiana Straman, invece, ha creato versioni cabriolet, modificando il telaio per garantire la rigidità strutturale. Anche il Gas Monkey Garage si era già distinto al SEMA 2023 con una speedster Testarossa completamente elettrica, realizzata partendo da un modello danneggiato durante le riprese di un film.

Questa versione a sei ruote segna un nuovo capitolo nella storia di un’auto che continua a stimolare la creatività e l’audacia nel mondo del tuning auto. Sebbene susciti opinioni contrastanti, dimostra ancora una volta come il design iconico della Testarossa possa essere reinventato in modi straordinari e inaspettati.