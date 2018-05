Firefox 60, login senza password con WebAuthn

Luca Colantuoni,

Mozilla ha annunciato la disponibilità di Firefox 60 per desktop e Android. La versione per Windows, macOS e Linux include diverse novità relative a sicurezza, prestazioni e utilizzo del browser in ambito aziendale. Gli utenti statunitensi inizieranno a vedere le storie sponsorizzate di Pocket nella pagina Nuova scheda insieme a suggerimenti per altri contenuti.

Mozilla è impegnata da molto tempo (insieme ad altre software house) nello sviluppo di una soluzione che migliori la sicurezza durante la navigazione. Firefox è ora il primo browser compatibile con Web Authentication (WebAuthn). Lo standard permette di utilizzare una pen drive USB per l’autenticazione online al posto delle password. Ciò è ovviamente possibile solo per i siti che hanno adottato WebAuthn e quindi riconoscono il token USB. La trasmissione dei dati avviene in forma cifrata. In futuro verrà aggiunto il supporto per smartphone, lettore di impronte digitali e riconoscimento facciale.

Altra novità inclusa in Firefox 60 è il CSS engine Stylo, scritto in Rust, che velocizza il rendering delle pagine web. Il beneficio maggiore si vedrà per i dispositivi mobile, in quanto il motore sfrutta le architetture multicore, senza incidere sull’autonomia. Mozilla ha inoltre modificato il layout della pagina Nuova Scheda, in modo da mostrare più contenuti, oltre alle storie sponsorizzate di Pocket (solo negli Stati Uniti).

Mozilla ha infine annunciato una funzionalità che consente agli amministratori IT di personalizzare il Firefox Quantum for Enterprise attraverso i criteri di gruppo locali su Windows o un file JSON compatibile anche con macOS e Linux. È possibile ad esempio bloccare l’accesso a determinati siti, impedire la modifica delle impostazioni o cancellare tutti i dati alla chiusura del browser.