Lenovo IdeaPad 330, 330S e 530S, notebook per tutti

Luca Colantuoni,

Lenovo ha annunciato sette nuovi notebook da 14, 15 e 17 pollici con processori Intel. Gli IdeaPad 330, 330S e 530S sono disponibili in varie configurazioni, quindi gli utenti possono scegliere il modello che soddisfa al meglio le proprie esigenze. Il punto di forza dei laptop è l’ottimo rapporto qualità/prezzo, in quanto alcune caratteristiche sono tipicamente presenti in modelli più costosi.

Il telaio degli IdeaPad 330 è in plastica ABS, ma la finitura superficiale aggiunge un effetto metallico. Lo schermo anti-riflesso da 14, 15 e 17 pollici è disponibile con risoluzione HD, HD+ e full HD. La dotazione hardware comprende processori Intel dal Celeron N4000 al Core i7-8750H, varie tipologie di schede video fino alla NVIDIA GeForce GTX 1050, due porte USB 3.0 Type-A, una porta USB 3.1 Type-C, card reader, uscita HDMI, porta Ethernet e altoparlanti da 1,5 Watt con audio Dolby. Ci sono versioni con lettore di impronte digitale, display touch e unità DVD. I colori sono Platinum Grey, Onyx Black, Mint Green, Midnight Blue, Blizzard White e Chocolate. I prezzi base sono 349,99 dollari (14 pollici), 249,99 dollari (15 pollici) e 499,99 dollari (17 pollici).

I due IdeaPad 330S da 14 e 15 pollici sono le versioni slim dei precedenti, quindi hanno uno spessore inferiore. Il telaio è in alluminio, lo schermo è di tipo IPS e la tastiera è retroilluminata. Anche per questi modelli c’è un’ampia scelta di configurazioni con processori Intel e schede video discrete. I colori sono Platinum Grey, Midnight Blue, Rose Pink, Blizzard White e Iron Grey. I prezzi base sono 499,99 dollari (14 pollici) e 449,99 dollari (15 pollici).

Infine, i due IdeaPad 530S hanno schermi da 14 e 15 pollici con risoluzione full HD e Quad HD, telaio in alluminio (colori Onyx Black, Copper, Liquid Blue e Mineral Grey), processori Intel di ottava generazione, schede video NVIDIA MX120/150 e SSD. I prezzi base sono 799,99 dollari (14 pollici) e 849,99 dollari (15 pollici). Tutti i notebook integrano una batteria che supporta la ricarica rapida (15 minuti per due ore di autonomia). Il sistema operativo è ovviamente Windows 10.