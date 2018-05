Facebook annuncia il Portale per gli adolescenti

Filippo Vendrame,

Facebook ha annunciato il nuovo “Portale per gli adolescenti”. Trattasi di un luogo importante dove i ragazzi potranno trovare una serie di nozioni base su come utilizzare gli strumenti messi a disposizione dal social network rimanendo, contestualmente, al sicuro. Inoltre, Facebook spiegherà che dati raccoglie e come saranno utilizzati. All’interno del nuovo Portale per gli adolescenti, il social network condividerà con i ragazzi anche le esperienza dei loro coetanei che utilizzano la tecnologia in modo nuovo e creativo. Non mancheranno anche utili consigli su come gestire la sicurezza, su come segnalare i contenuti e su come decidere chi può vedere ciò che si condivide.

Infine, il nuovo Portale per gli adolescenti fornirà ai ragazzi consigli su cosa fare se ci si vuole prendere una pausa dai social network ed una serie di dritte su come sfruttare al massimo Internet. Questo nuovo strumento, pensato esplicitamente per i giovani, è disponibile in ben 60 lingue, compresa quella italiana. L’obiettivo finale della società di Mark Zuckerberg è quello di trovare nuove strade per far arrivare ai ragazzi questi consigli su come utilizzare nel migliore dei modi il social network. Il Portale per gli adolescenti, infatti, è solo uno degli ultimi strumenti che Facebook ha posto in essere per migliorare la sicurezza dei giovanissimi all’interno della piattaforma. Di recente, per esempio, il social network ha fatto comparire un messaggio all’interno del News Feed che invita i ragazzi a controllare “chi vede cosa” all’interno del loro profilo oltre a indirizzarli verso la Piattaforma di prevenzione del bullismo.

Per realizzare questi prodotti, Facebook ha dialogato costantemente con i ragazzi. Per realizzare il nuovo Portale, per esempio, il social network ha parlato con gruppi di ragazzi in Italia, Regno Unito, Stati Uniti e Brasile oltre ad aver discusso con esperti di privacy, politici ed aziende.

Gli adolescenti italiani che abbiamo interpellato hanno accolto con favore la creazione di un’area di supporto e sicurezza dedicata a loro. Spesso le condizioni d’uso vengono accettate senza essere nemmeno lette. I teen, invece, hanno bisogno che si parli degli argomenti che stanno loro a cuore con il loro linguaggio. Sono, infatti, tecnicamente molto preparati sulle modalità di funzionamento delle piattaforme ma meno consapevoli dei rischi e dei pericoli rispetto agli adulti. Il fatto che i nostri ragazzi siano stati selezionati come influencer per un progetto di portata mondiale, ci rende orgogliosi in merito alla qualità dei progetti svolti in precedenza da Skuola.net con Facebook in Italia.

All’interno del nuovo Portale per gli adolescenti, i ragazzi potranno trovare anche alcuni importanti consigli di Liz Perle, una nota consulente americana che da molto tempo si occupa di giovani e tendenze emergenti, promuovendo, contestualmente, le attività di giovani creator, attivisti e artisti. 10 utili consigli su come utilizzare Internet ed i social media in maniera più sicura e responsabile.