eBay rende l'esperienza di shopping personale

Filippo Vendrame,

Ebay vuole rendere molto più personale l’approccio allo shopping online. Quando si accede ad un negozio online per fare gli acquisti, spesso ci si imbatte in centinaia di categorie e sottocategorie che rendono l’esperienza d’acquisto noiosa. Ebay pensa di aver trovato la soluzione a questo problema facendo in modo che sia il negozio online a proporre immediatamente al cliente i prodotti che maggiormente potrebbero interessare.

Ebay ha annunciato “Interests“, una nuova funzionalità che personalizza l’esperienza di acquisto in base alle proprie passioni, hobby e stili di vita. L’obiettivo finale di questa nuova funzionalità è di offrire una piattaforma di ecommerce maggiormente personalizzata in base ai gusti degli utenti. Attraverso la raccolta dei dati e all’uso di speciali algoritmi, eBay ha scoperto cosa la gente cerca ogni giorno ed ha creato centinaia di categorie personalizzate adatte a tutti i gusti. Gli acquirenti dovranno solamente scegliere ciò a cui sono interessati e “Interests” trasformerà la loro home page di eBay in un negozio pieno zeppo di prodotti che potrebbero davvero interessare loro.

Personalizzare l’esperienza d’acquisto di eBay è molto semplice. Gli interessati dovranno semplicemente rispondere ad alcune domande di un semplice questionario. I dati ottenuti da queste domande che esprimono gli interessi delle persone saranno associati agli schemi di navigazione per permettere alle persone di trovare prodotti interessanti di cui nemmeno erano a conoscenza. In estrema sintesi, dal risultato del questionario eBay comprenderà gli interessi dei clienti ed offrirà un’esperienza di shopping maggiormente tarata sui loro gusti.

Questa nuova funzione di shopping personalizzato è al momento disponibile attraverso l’app di eBay per iOS ed Android per i soli utenti americani. Nei prossimi mesi “Interests” arriverà anche in versione web ed in un sempre numero crescente di Paesi.